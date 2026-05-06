DRAMA U GRČKOJ: Srpski monah ispao iz vozila hitne pomoći, lekari mu se bore za život

LEKARI u Grčkoj bore se za život monaha iz Srbije koji je juče, navodno, iskočio iz vozila Hitne pomoći u pokretu.

Kako navode grčki mediji, monaha (48) koji se nije osećao dobro, juče je preuzela ekipa Hitne pomoći, ali je tokom premeštaja u bolnicu u Poligirosu monah, kako se navodi, "iskočio iz vozila, pao i povredio se".

Mediji prenose da se sve odigralo u poslepodnevnim časovima, a nakon što je medicinski tim pokupio monaha u Uranopolisu.

Hitna je došla po njega jer se nije osećao dobro, a sumnja se da je imao problema sa srcem.

Međutim, tokom premeštaja, izgleda da je otkopčao sigurnosni pojas i iskočio, dok su kola hitne pomoći bila u pokretu.

U vozilu su u trenutku incidenta, osim monaha, bili i pripadnik medicinskog tima i vozač.

Oni su odmah zaustavili vozilo. Kako piše Protothema, monah je prilikom pada udario glavom.

On je odmah smešten ponovo u ambulantno vozilo i hitno prevezen u bolnicu u Poligirosu.

Tamo je intubiran, a zatim prebačen u bolnicu u Solunu. Pripadnici Hitne pomoći su uhapšeni zbog sumnje na nanošenje telesnih povreda iz nehata,ali su nakon toga pušteni na slobodu. Monah je, prema navodima grčkih medija, i dalje intubiran.

