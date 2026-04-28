Počeo sudski proces protiv Bašara Al Asada: Suđenje se održava uz pojačane mere bezbednosti

U DAMASKU je počeo prvi sudski proces tranzicionog perioda protiv bivšeg predsednika Sirije Bašara al Asada, njegovog mlađeg brata Mahera al Asada i drugih predstavnika bivšeg rukovodstva zemlje, javila je sirijska televizija Al Ekhbarija.

Proces se vodi u odsustvu za više optuženih koji su nedostupni pravosuđu, dok se jedan od optuženih nalazi u pritvoru i prisustvuje ročištu u Palati pravde u Damasku.

Prvi proces tranzicionog perioda u Siriji

Sudija Višeg krivičnog suda Sirije Fahr ed Din el Arjan rekao je na početku ročišta da je reč o prvom sudskom procesu ove vrste u zemlji.

- Počinjemo prve sudske procese tranzicionog perioda u Siriji, uz učešće jednog optuženog koji se nalazi u pritvoru i prisutan je na optuženičkoj klupi, kao i protiv optuženih koji se skrivaju od pravde, među kojima je prvi optuženi Bašar Hafez al Asad - rekao je sudija.

Među optuženima su, osim bivšeg sirijskog predsednika, i njegov mlađi brat Maher el Asad, nekadašnji komandant Republikanske garde, kao i drugi bivši predstavnici sirijskog rukovodstva.

Prema navodima sirijske televizije, među privedenima se nalazi i bivši šef odeljenja političke bezbednosti u južnoj provinciji Dara, iz koje je 2011. godine počeo građanski sukob u Siriji.

Pojačane mere bezbednosti u Damasku

Suđenje se održava uz pojačane mere bezbednosti. Dodatne patrole i jedinice snaga reda raspoređene su duž puta koji vodi ka Palati pravde u Damasku.

Prvo ročište privuklo je veliku pažnju javnosti, jer označava početak pravosudnog procesa protiv najviših predstavnika bivše vlasti u Siriji.

Posle prvog saslušanja sudija je naložio da se postupak nastavi posle 10. maja.

Proces protiv Bašara el Asada i drugih optuženih mogao bi da postane jedan od najvažnijih pravnih i političkih događaja u Siriji posle promene vlasti, jer prvi put obuhvata bivšeg predsednika i najbliže članove njegovog bezbednosnog aparata.

