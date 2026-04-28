Počeo sudski proces protiv Bašara Al Asada: Suđenje se održava uz pojačane mere bezbednosti
U DAMASKU je počeo prvi sudski proces tranzicionog perioda protiv bivšeg predsednika Sirije Bašara al Asada, njegovog mlađeg brata Mahera al Asada i drugih predstavnika bivšeg rukovodstva zemlje, javila je sirijska televizija Al Ekhbarija.
Proces se vodi u odsustvu za više optuženih koji su nedostupni pravosuđu, dok se jedan od optuženih nalazi u pritvoru i prisustvuje ročištu u Palati pravde u Damasku.
Prvi proces tranzicionog perioda u Siriji
Sudija Višeg krivičnog suda Sirije Fahr ed Din el Arjan rekao je na početku ročišta da je reč o prvom sudskom procesu ove vrste u zemlji.
- Počinjemo prve sudske procese tranzicionog perioda u Siriji, uz učešće jednog optuženog koji se nalazi u pritvoru i prisutan je na optuženičkoj klupi, kao i protiv optuženih koji se skrivaju od pravde, među kojima je prvi optuženi Bašar Hafez al Asad - rekao je sudija.
Među optuženima su, osim bivšeg sirijskog predsednika, i njegov mlađi brat Maher el Asad, nekadašnji komandant Republikanske garde, kao i drugi bivši predstavnici sirijskog rukovodstva.
Prema navodima sirijske televizije, među privedenima se nalazi i bivši šef odeljenja političke bezbednosti u južnoj provinciji Dara, iz koje je 2011. godine počeo građanski sukob u Siriji.
Pojačane mere bezbednosti u Damasku
Suđenje se održava uz pojačane mere bezbednosti. Dodatne patrole i jedinice snaga reda raspoređene su duž puta koji vodi ka Palati pravde u Damasku.
Prvo ročište privuklo je veliku pažnju javnosti, jer označava početak pravosudnog procesa protiv najviših predstavnika bivše vlasti u Siriji.
Posle prvog saslušanja sudija je naložio da se postupak nastavi posle 10. maja.
Proces protiv Bašara el Asada i drugih optuženih mogao bi da postane jedan od najvažnijih pravnih i političkih događaja u Siriji posle promene vlasti, jer prvi put obuhvata bivšeg predsednika i najbliže članove njegovog bezbednosnog aparata.
Preporučujemo
ZELENSKI SE "NUTKA" PO BLISKOM ISTOKU: Posetio Siriju - nudi im "vojnu stručnost"
06. 04. 2026. u 07:49
Iran vraća internet: Ali, ne za sve
28. 04. 2026. u 14:36
VUČIĆEVA IZJAVA UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Bruje o onome što je rekao britanskom novinaru u lice
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" udarna je vest u ruskim medijima.
27. 04. 2026. u 22:03
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
