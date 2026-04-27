Američka vojska izvršila žestok udar: Ima mrtvih
TRI osobe ubijene su u napadu američkih snaga na brod u Tihom okeanu umešan u trgovinu narkoticima, saopštila je danas Komanda Južnog vojnog područja SAD (Southcom).
"Zajednička operativna grupa 'Južno koplje' izvela je smrtonosni kinetički napad na brod kojim upravljaju označene terorističke organizacije. Obaveštajne službe su potvrdile da je brod plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio angažovan u operacijama trgovine drogom. Tri muškarca narko terorista su ubijena tokom ove akcije", saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako je navedeno, nijedan pripadnik američke vojske nije povređen.
Napad se dogodio u nedelju, 26. aprila, podseća Komanda.
(Tanjug)
Nema mira na Bliskom Istoku: Liban na udaru Izraela, ima mrtvih (Foto)
Erdogan razgovarao sa Trampom nakon pucnjave: Evo šta je rekao
"Nisam bio zabrinut" Tramp o pokušaju atentata: Napadač je bolesna osoba
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
