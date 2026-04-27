Svet

Američka vojska izvršila žestok udar: Ima mrtvih

В.Н.

27. 04. 2026. u 07:50

TRI osobe ubijene su u napadu američkih snaga na brod u Tihom okeanu umešan u trgovinu narkoticima, saopštila je danas Komanda Južnog vojnog područja SAD (Southcom).

Америчка војска извршила жесток удар: Има мртвих

Foto: depositphotos/daughter

"Zajednička operativna grupa 'Južno koplje' izvela je smrtonosni kinetički napad na brod kojim upravljaju označene terorističke organizacije. Obaveštajne službe su potvrdile da je brod plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio angažovan u operacijama trgovine drogom. Tri muškarca narko terorista su ubijena tokom ove akcije", saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je navedeno, nijedan pripadnik američke vojske nije povređen.

Napad se dogodio u nedelju, 26. aprila, podseća Komanda.
 

(Tanjug)

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

