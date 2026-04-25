Šok iz Vašingtona: Rat u Ukrajini sve promenio – Pentagon ubrzano menja strategiju!

MINISTAR vojske SAD Den Driskol obavestio je Kongres da se Oružane snage SAD aktivno prilagođavaju lekcijama iz rusko-ukrajinskog rata, naglašavajući da je način na koji su snage na ratištu reagovale na sukob rezultirao fundamentalnom transformacijom načina vođenja rata.

-Oni su fundamentalno promenili način na koji se ljudi uključuju u sukob, rekao je Driskol zakonodavcima u vezi sa ukrajinskim oružanim snagama: „Oni su uradili apsolutno neverovatan posao inovacija. I javno kažem da mnogo učimo od njih i da menjamo mnoge lekcije koje su nas naučili.“

Razrađujući kako su Oružane snage SAD naučile iz Ukrajine, ministar Driskol izjavio je da je lično putovao u zemlju i proveo značajno vreme sa ukrajinskim vojnim rukovodstvom. Naglasio je da se razmena znanja ne dešava putem izveštavanja iz druge ruke, već prvenstveno putem direktnog angažovanja na najvišim nivoima.

Njegova izjava da Oružane snage Sjedinjenih Država aktivno menjaju doktrinu i prakse na osnovu zapažanja o stranim silama je gotovo bez presedana i odražava izjave analitičara tokom proteklih godina da studije o sukobu imaju transformativni uticaj na to kako snage širom sveta planiraju da vode rat. Jedan od najznačajnijih primera je da je Ukrajina daleko nadmašila Sjedinjene Države u masovnoj upotrebi bespilotnih letelica na bojištu, kao i u razvoju odbrane protiv dronova.

Izjava sekretara Driskola uskoro sledi izjavu bivšeg vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog da: „Rat u Ukrajini je odavno prestao da bude samo ukrajinska priča. Postao je laboratorija budućnosti.“ Govoreći u Čatam Hausu 23. februara, Zalužni je nazvao frontove pretvorenim u „robotsku zonu ubijanja“ duboku 25 kilometara gde roboti izvode napade i uzimaju žive zarobljenike. Preživljavanje vojnika više ne zavisi od obuke, primetio je, naglašavajući da bojište kontrolišu roboti u automatskom režimu. „Jednostavno je nemoguće brzo zameniti takav resurs na bojnom polju“, izjavio je u vezi sa obučenim osobljem.

Što se tiče toga kako su tehnološke promene transformisale pomorsko ratovanje u Crnom moru, primetio je: „Nema posebne razlike u tome koliko fregata, korveta, podmornica imate.“ Ukrajinski dronovi za jednokratnu upotrebu poništili su sve to, tvrdio je, osporavajući kontrolu nad vodenim telom.

Ranije u februaru otkriveno je da se ukrajinske kopnene jedinice sve više udaljavaju od tradicionalnog pešadijskog ratovanja ka obliku ratovanja koji je više „tehnološki vođen“, oslanjajući se na dronove za napad, robotske logističke sisteme i druga bespilotna sredstva kako bi se minimizirala potreba za osobljem na prvim linijama fronta. Uzimajući 28. mehanizovanu brigadu ukrajinske vojske kao primer, kopneni dronovi su do 26. februara obavljali 70% logistike na prvim linijama fronta, isporučujući bespilotne letelice, municiju, pa čak i grejače za ruke izolovanim pilotskim stanicama dronova.

Oslanjalo se i na vazdušnu dostavu zaliha, posebno za udaljene položaje u rovovima koji bi bili ugroženi tragovima tragova koje su roboti ostavljali u snegu. Komandant brigade, pukovnik Anatolij Kulikivski, je tada primetio: „Moderni rat zahteva udaljavanje od pešadijskog ratovanja i pešadijskih položaja. Ovo je i dalje rat tehnologija“, pri čemu prelazak na dronove i robotske sisteme predstavlja veliku promenu.

Upotreba bespilotnih sistema pomogla je Ukrajini da se nosi sa ogromnim nedostatkom osoblja, koji je u velikoj meri rezultat ekstremnih žrtava koje su njene snage pretrpele. Veoma opsežno raspoređivanje zapadnog aktivnog i izvođačkog osoblja na terenu u ukrajinskom ratištu omogućilo je zapadnim snagama da steknu ključno iskustvo sa novim načinima vođenja rata.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje