Mađar se sastao sa liderom Saveza vojvođanskih Mađara: Evo šta je tražio od Pastora
LIDER stranke Tisa Peter Mađar objavio je da se sastao sa liderom Saveza vojvođanskih Mađara Balintom Pastorom.
- Naglasio sam da naša mađarska braća u Vojvodini mogu i dalje da računaju na podršku matice. Pod vladom Tise, stečena prava će biti sačuvana, a u daljem jačanju mađarsko-srpskih odnosa, glavna briga će uvek biti dalje olakšavanje položaja Mađara koji žive u Srbiji i olakšavanje njihove dobrobiti u domovini - napisao je Mađar na Iksu.
Kako je rekao, istovremeno je jasno stavio do znanja Pastoru da očekuje "fundamentalne promene u transparentnosti i efikasnosti korišćenja resursa matice".
- Nećemo prihvatiti da mađarski mediji u Vojvodini, koji posluju uz podršku matice i koje kontroliše SVM, emituju Fidesovu propagandu jedan na jedan. Nisam dobio zadovoljavajuće objašnjenje kako se moglo dogoditi da se ime najjače mađarske stranke (Tisa) pomene dva puta za dve godine u emisijama vojvođanske Panon RTV - kaže Mađar.
Dodaje da smatra neprihvatljivim da je ista televizijska stanica izvestila o njegovom govoru u izbornoj noći "na takav način da su, po političkom naređenju, isekli deo govora u kojem se obraćao mađarskoj braći i sestrama u inostranstvu".
- Takođe sam rekao predsedniku da će vlada Tisa ispitati korišćenje subvencija iz matične zemlje unazad deset godina, a takođe ćemo istražiti i izborne zloupotrebe koje su se dogodile u vezi sa glasanjem putem pošte - navodi Mađar.
Kako je napisao u zaključku, sa zadovoljstvom je prihvatio poziv Pastora, pa će posetiti Mađare u Vojvodini tokom leta.
Pastor: Razgovor bio otvoren, iskren i daje razloge za optimizam
Nakon sastanka oglasio se i Pastor, navodeći da je razgovor u Budimpešti sa budućim predsednikom Vlade Mađarske bio otvoren, iskren i daje razlog za optimizam.
Od osnivanja, SVM je sa svakom vladom matične države težio korektnoj i partnerskoj saradnji u interesu zajednice, napomenuo je i dodao da je Mađara detaljno informisao o položaju naše zajednice, izazovima koji su pred njima, funkcionisanju institucija, kao i o političkom okruženju u Srbiji.
- Jasno sam istakao: naša zajednica u Vojvodini je tokom proteklih decenija mnogo toga preživela i izgradila snažan institucionalni sistem, čije funkcionisanje nije pitanje partijskih interesa, već zajedničkog dobra. Značajan deo institucija osnovao je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, koji je autonomno telo čije članove pripadnici naše zajednice neposredno biraju - naveo je Pastor na Fejsbuku.
Kako je rekao, saglasili su se da cilj nacionalne politike i ubuduće treba da bude da pripadnici mađarske zajednice mogu da napreduju u svom rodnom kraju, da ostvaruju svoja prava, a da naše institucije funkcionišu uspešno i efikasno.
- SVM i dalje kao samostalna politička snaga zastupa našu zajednicu u Srbiji, uz očuvanje koalicione saradnje, i preuzima odgovornost za zadatke u cilju očuvanja istorijskog pomirenja između Mađarske i Republike Srbije - kaže Pastor.
Dodao je da je razgovor bio i o glasanju putem pošte.
- Istakao sam da je ceo proces podložan proveri, da nemamo šta da krijemo i da je sve sprovedeno u skladu sa važećim propisima Mađarske i Republike Srbije. Pripadnici naše zajednice su na izborima izneli svoj stav i ocenili dosadašnji rad prethodne vlade u oblasti nacionalne politike - kaže Pastor.
Napominje da su transparentnost, efikasnost i odgovornost u vezi sa trošenjem sredstava za SVM oduvek bili prirodni.
- Podrške su se i do sada proveravale, i prirodno je da će se proveravati i ubuduće. Suština za nas ostaje nepromenjena: SVM treba zajedno sa novom Vladom Mađarske da radi na tome da naša zajednica ostane snažna, da se razvija i da i dalje gradi svoju budućnost na sigurnim osnovama. Nastavićemo razgovore i nakon izbora nove Vlade. Optimista sam - poručio je Pastor.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Komentari (0)