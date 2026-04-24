Šamar iz Nemačke za Ukrajinu: Oglasio se Merc

NEPOSREDNO pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji nije moguće, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc, navodeći da treba nastaviti pretpristupni proces.

Dodao je da će Nemačka nastaviti da vrši pritisak na Rusiju zbog rata, prenosi Skaj nuz.

Prethodno je neimenovani visoki ukrajinski zvaničnik rekao da postoje "ogromne šanse da se de fakto otvore pregovori Ukrajine o članstvu u EU" u maju ili junu.

Kako bi neka zemlja postala članica, potrebno je da svih 27 zemalja članica jednoglasno usvoji tu odluku.