Amerika bačena na kolena? Kinezi probili blokadu Ormuskog moreuza

UPRKOS američkoj pomorskoj blokadi iranskih luka, izvoz iranske nafte u Kinu ostao je stabilan i u prvoj polovini aprila dostigao prosečno 985.000 barela dnevno, pokazuju statistički podaci.

Teheran je, prema navodima iranske agencije Tasnim, uspeo da zaobiđe deo ograničenja korišćenjem luke Džask u Omanskom zalivu, odakle tankeri mogu da utovaruju naftu i direktno izlaze na otvoreno more, bez prolaska kroz Ormuski moreuz.

Iran našao zaobilazni pravac za izvoz nafte

Između 13. i 22. aprila, kompanija za analizu pomorskog saobraćaja Vorteksa zabeležila je 35 slučajeva prolaska kroz američku blokadu. Ti prelasci obuhvatali su i povratak brodova povezanih sa Iranom, kao i plovila koja se nalaze pod sankcijama.

Prema tim podacima, ove operacije omogućile su da najmanje 10,7 miliona barela iranske sirove nafte prođe kroz Ormuski moreuz, uprkos pojačanim ograničenjima i američkom pritisku na iranski energetski sektor.

Luka Džask ima sve veći značaj za Teheran, jer Iranu omogućava da deo izvoza preusmeri ka Omanskom zalivu i smanji zavisnost od klasičnih ruta kroz Ormuski moreuz. Upravo ta ruta postala je ključna u trenutku kada se pomorska kontrola u regionu sve više zaoštrava.

Teheran počeo naplatu tranzitnih taksi

Iranska vlada je ove nedelje dodatno učvrstila kontrolu nad Ormuskim moreuzom početkom naplate prvih tranzitnih taksi. Prihodi od tih taksi, prema navodima Tasnima, deponovani su u Centralnu banku Irana.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran neće dozvoliti drugim zemljama da slobodno koriste ovu pomorsku rutu dok se iranski izvoz suočava sa ograničenjima.

Prema novim uslovima koje je postavio Teheran, prolaz kroz Ormuski moreuz biće dozvoljen samo komercijalnim brodovima koji prethodno dobiju dozvolu Irana.

Sjedinjene Američke Države uvele su blokadu za brodove koji ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze, kao odgovor na iransku odluku da ograniči prolaz kroz Ormuski moreuz za tankere zemalja koje Teheran označava kao neprijateljske.

Ormuski moreuz ostaje jedna od najvažnijih pomorskih ruta na svetu, jer kroz njega prolazi značajan deo globalnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa. Zbog toga svako zaoštravanje kontrole nad ovim prolazom odmah dobija širi energetski i geopolitički značaj.

