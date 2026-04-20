„Simbolično članstvo“ – bez glasa i novca: Šta Evropa nudi Ukrajini?

NEMAČKA i Francuska predložile su da se Ukrajini odobre „simbolične olakšice“ u fazi pripreme za pristupanje Evropskoj uniji, javljaju mediji, pozivajući se na poverljiva dokumenta.

Kako se ističe, predlozi Pariza i Berlina ne ispunjavaju očekivanja Kijeva, koji računa da bi mogao da postane članica EU već do 2027. godine, prenosi Sputnjik.

Prema nemačkoj inicijativi, Ukrajini bi mogao biti dodeljen status „pridruženog člana“, koji bi omogućio njenim predstavnicima da učestvuju na sastancima ministara i lidera EU, ali bez prava glasa. Pored toga, Kijev „ne bi imao automatsko pravo na pristup“ sredstvima iz zajedničkog budžeta Unije.

Francuska predlaže sličan model, nazivajući ga „integrisanim statusom države“. U tom slučaju, pristup zajedničkoj poljoprivrednoj politici i evropskim fondovima, poput politike kohezije, bio bi odložen do perioda nakon punopravnog članstva.

Kako pišu mediji, konačni predlog Evropske komisije Ukrajini verovatno će biti blizak nemačko-francuskim inicijativama, što su potvrdila dva visoka zvaničnika EK.

Jedan ukrajinski zvaničnik izjavio je da Kijev strahuje da bi svaka „ublažena“ verzija članstva mogla biti doživljena kao nedovoljna od strane stanovništva umornog od rata. Ipak, priznao je da pojedini elementi predloga Francuske i Nemačke mogu biti korisni.

Inicijativa Pariza i Berlina usledila je nakon što su zemlje EU odbacile predlog Evropske komisije o takozvanom „obrnutom pristupanju“, koji je podrazumevao da Ukrajina dobije puno članstvo uz naknadno postepeno ispunjavanje kriterijuma.

Ključna razlika između pristupa odnosi se na trenutak kada bi Ukrajina zvanično mogla da se smatra članicom EU i dobije pravo učešća u donošenju odluka. U nemačkom dokumentu se ističe da bi novi status imao „simboličku snagu samog naziva“ i mogao bi biti odobren političkom odlukom lidera EU, čime bi se zaobišle „dugotrajne procedure“. Francuska strana naglašava da bi, „pored simboličkog značaja, ovaj novi nivo postepene integracije omogućio da se građanima zemalja kandidata pokaže vidljiv napredak“.