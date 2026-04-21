Senzacija u Koloradu! Šta uradiše Denver i Nikola Jokić, pa ovo nije normalno (VIDEO)

KAKVA drama u Koloradu!

AP Photo/Jack Dempsey)

Košarkaši Denvera doživeli su bolan poraz pred svojim navijačima. U spektakularnom meču punom preokreta, košarkaši Minesote savladali su Denver rezultatom 119:114 i tako stigli do izjednačenja u seriji 1:1.

Otvorili su Nagetsi sjajno utakmicu, imali ogromnih +19 početkom druge deonice, ali borbeni Timbervulvsi se nisu predavali. Za svega šest minuta igre uspeli su da naprave veliki preokret. Imali su u jednom momentu i +8, ali je Denver na krilima raspoloženog Džamala Mareja uspeo da odbije nalet gostiju (64:64).

Prava drama viđena je i u nastavku meča. Razgoropadio se Nikola Jokić, koji je u prvom poluvremenu ubacio samo šest poena. Preuzeo je Srbin stvari u svoje ruke u nastavku, zabeležio čak 16 poena u trećoj deonici, pa je Denver pred poslednji period igre imao +3 (93:90).

Usledila je dramatična poslednja četvrtina, smenjivali su se jedmi i drugi u vođstvu, a "vukovi" su pronašli rešenje i odlično čuvali Jokića i Mareja koji su teško dolazili do prilika da šutiraju. Minesota je igrala brutalnu odbranu, Nikola ništa nije mogao da pogodi, ali ni Gordon, Džamal...

Ali, uspeo je Gordon prve poene u drugom delu da poatinge kada je bilo najopotrebnije za 112:111 na 60 sekudni do kraja meča. Nažalost, odmah je Divićenco uzvratio trojkom, pa je Minesota na kraju trijumfovala - 119:114.

Nikola Jokić završio je utakmicu sa 24 poena, 15 skokova i osam asistencija.