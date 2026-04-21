Fudbal

Najveće pojačanje na svetu! Cela planeta priča o fudbaleru iz Srbije (VIDEO)

Новости онлине

21. 04. 2026. u 19:40

Najnovije vesti iz srpskog sporta su više nego interesantne.

Screenshot / Instagram / Niže lige 5

I to toliko, da i brojni svetski mediji o tome javljaju.

A potekle su iz jednog srpskog mestašca.

Gornji Stupanj je naselje u Srbiji, a nalazi se u opštini Aleksandrovac u Rasinskom okrugu.

Prema popisu iz 2022. ima 440 stanovnika.

Među njima je i - Nemanja Pršić.

A Nemanja Pršić nije običan žitelj Gornjeg Stupnja.

On je prilično krupan, to stoji (sam kaže da ima 200 kilograma), ali mu to ne smeta da se posveti i fudbalu, svojoj velikoj ljubavi.

Upravo zato je snimak iz fudbalskog kluba Sloga Gornji Stupanj obišao planetu, jer se junak ove priče na tom video zapisu vidi kako ulazi u igru.

A kako je, zaista, daleko većeg gabarita od onog što ljubitelji sporta obično zamišljaju kada se kaže "fudbaler", izazvao je ogromnu pažnju svetskih medija, pa i ruskih.

Iako ima zaista duhovitih komentara na ovu nesvakidašnju fudbalsku pojavu (npr. "dva igrača izlaze kad brat ulazi"), ima i onih koji ukazuju na najvažniji deo ove priče - "To je od ljubavi jače".

Odnosno, ljubav ovog VK mesara prema fudbalu je tolika, da i pored nefudbalske veličine njegovog tela - to ga ne sprečava da se ljubavi i posveti.

I, iako će se mnogi nasmejati ovakvoj pojavi na fudbalskom terenu, jer teško da su ikada i videli većeg fudbalera, neka ne zaborave - da verovatno veću ljubav prema fudbalu takođe nisu nikad videli.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)