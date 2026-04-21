Najveće pojačanje na svetu! Cela planeta priča o fudbaleru iz Srbije (VIDEO)

Najnovije vesti iz srpskog sporta su više nego interesantne.

Screenshot / Instagram / Niže lige 5

I to toliko, da i brojni svetski mediji o tome javljaju.

A potekle su iz jednog srpskog mestašca.

Gornji Stupanj je naselje u Srbiji, a nalazi se u opštini Aleksandrovac u Rasinskom okrugu.

Prema popisu iz 2022. ima 440 stanovnika.

Među njima je i - Nemanja Pršić.

A Nemanja Pršić nije običan žitelj Gornjeg Stupnja.

On je prilično krupan, to stoji (sam kaže da ima 200 kilograma), ali mu to ne smeta da se posveti i fudbalu, svojoj velikoj ljubavi.

Upravo zato je snimak iz fudbalskog kluba Sloga Gornji Stupanj obišao planetu, jer se junak ove priče na tom video zapisu vidi kako ulazi u igru.

A kako je, zaista, daleko većeg gabarita od onog što ljubitelji sporta obično zamišljaju kada se kaže "fudbaler", izazvao je ogromnu pažnju svetskih medija, pa i ruskih.

Iako ima zaista duhovitih komentara na ovu nesvakidašnju fudbalsku pojavu (npr. "dva igrača izlaze kad brat ulazi"), ima i onih koji ukazuju na najvažniji deo ove priče - "To je od ljubavi jače".

Odnosno, ljubav ovog VK mesara prema fudbalu je tolika, da i pored nefudbalske veličine njegovog tela - to ga ne sprečava da se ljubavi i posveti.

I, iako će se mnogi nasmejati ovakvoj pojavi na fudbalskom terenu, jer teško da su ikada i videli većeg fudbalera, neka ne zaborave - da verovatno veću ljubav prema fudbalu takođe nisu nikad videli.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

