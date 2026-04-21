Najveće pojačanje na svetu! Cela planeta priča o fudbaleru iz Srbije (VIDEO)
Najnovije vesti iz srpskog sporta su više nego interesantne.
I to toliko, da i brojni svetski mediji o tome javljaju.
A potekle su iz jednog srpskog mestašca.
Gornji Stupanj je naselje u Srbiji, a nalazi se u opštini Aleksandrovac u Rasinskom okrugu.
Prema popisu iz 2022. ima 440 stanovnika.
Među njima je i - Nemanja Pršić.
A Nemanja Pršić nije običan žitelj Gornjeg Stupnja.
On je prilično krupan, to stoji (sam kaže da ima 200 kilograma), ali mu to ne smeta da se posveti i fudbalu, svojoj velikoj ljubavi.
Upravo zato je snimak iz fudbalskog kluba Sloga Gornji Stupanj obišao planetu, jer se junak ove priče na tom video zapisu vidi kako ulazi u igru.
A kako je, zaista, daleko većeg gabarita od onog što ljubitelji sporta obično zamišljaju kada se kaže "fudbaler", izazvao je ogromnu pažnju svetskih medija, pa i ruskih.
Iako ima zaista duhovitih komentara na ovu nesvakidašnju fudbalsku pojavu (npr. "dva igrača izlaze kad brat ulazi"), ima i onih koji ukazuju na najvažniji deo ove priče - "To je od ljubavi jače".
Odnosno, ljubav ovog VK mesara prema fudbalu je tolika, da i pored nefudbalske veličine njegovog tela - to ga ne sprečava da se ljubavi i posveti.
I, iako će se mnogi nasmejati ovakvoj pojavi na fudbalskom terenu, jer teško da su ikada i videli većeg fudbalera, neka ne zaborave - da verovatno veću ljubav prema fudbalu takođe nisu nikad videli.
Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)
21. 04. 2026. u 14:03
Rusi slave! Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije
21. 04. 2026. u 17:00
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Neće više nastupati: Zdravko Čolić odbio koncerte, ovo je razlog
KAO razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.
21. 04. 2026. u 10:37
