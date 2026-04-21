"Do Vidovdana završavamo auto-put do Kraljeva" Predsednik Vučić saopštio sjajne vesti (VIDEO)
DO Vidovdana završavamo auto-put do Kraljeva! Srbija ne sme da stane - poručio je predsednik Aleksandar Vučić u video-poruci objavljenoj na svom Instagram nalogu.
- Bez snova ne mogu da se ostvare gotovo nikakva dela, a kamo li velika dela. Čini mi se pre 14 godina, kada sam postao predsednik vlade, ni sanjao nisam da ćemo završiti auto-put do Kraljeva. Posle današnjeg sastanka sa kompanijma Behtel i Enka i ambasadorima SAD i Turske, posle svega što smo radili u ovim godinama, mogu da vam kažem da ćemo pre Vidovdana otvoriti auto-put Beograd- Kraljevo, poslednju sekciju od Preljine do Adrana, tih 30-ak kilometara. Ono što je izgledalo neverovatno, što čak političari nisu ni obećavali da ćemo da imamo, pun profil auto-puta od Beograda do Kraljeva, imaćemo sada, i to najmodernijeg mogućeg. Ovo sam vam rekao, poštovani građani, u danu u kome je more loših vesti, o sukobima, ratovima, skoku cena nafte, gasa. Rekao zato što i u tim najtežim vremenima Srbija pronalazi sebe i pronalazi snage da se podiže, gradi svoju budućnost i da veruje u sebe. Hvala vam na podršci, nastavićemo da radimo. Završićemo i obilaznicu oko Kragujevca - poručio je predsednik Vučić.
"Spremni smo da platimo cenu da Aleksandar Vučić ode": Izjava Ponoševog blokadera
21. 04. 2026. u 09:16
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Neće više nastupati: Zdravko Čolić odbio koncerte, ovo je razlog
KAO razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.
21. 04. 2026. u 10:37
