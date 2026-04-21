"Do Vidovdana završavamo auto-put do Kraljeva" Predsednik Vučić saopštio sjajne vesti (VIDEO)

DO Vidovdana završavamo auto-put do Kraljeva! Srbija ne sme da stane - poručio je predsednik Aleksandar Vučić u video-poruci objavljenoj na svom Instagram nalogu.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Bez snova ne mogu da se ostvare gotovo nikakva dela, a kamo li velika dela. Čini mi se pre 14 godina, kada sam postao predsednik vlade, ni sanjao nisam da ćemo završiti auto-put do Kraljeva. Posle današnjeg sastanka sa kompanijma Behtel i Enka i ambasadorima SAD i Turske, posle svega što smo radili u ovim godinama, mogu da vam kažem da ćemo pre Vidovdana otvoriti auto-put Beograd- Kraljevo, poslednju sekciju od Preljine do Adrana, tih 30-ak kilometara. Ono što je izgledalo neverovatno, što čak političari nisu ni obećavali da ćemo da imamo, pun profil auto-puta od Beograda do Kraljeva, imaćemo sada, i to najmodernijeg mogućeg. Ovo sam vam rekao, poštovani građani, u danu u kome je more loših vesti, o sukobima, ratovima, skoku cena nafte, gasa. Rekao zato što i u tim najtežim vremenima Srbija pronalazi sebe i pronalazi snage da se podiže, gradi svoju budućnost i da veruje u sebe. Hvala vam na podršci, nastavićemo da radimo. Završićemo i obilaznicu oko Kragujevca - poručio je predsednik Vučić.