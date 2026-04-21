Tenis

Osmeh koji vara! Novak Đoković blista u Madridu, a iza kulisa se odvija prava drama

Новости онлине

21. 04. 2026. u 07:23

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, pojavio se sinoć na glamuroznoj dodeli Laureus nagrada u Madridu, ostavivši sve prisutne bez daha svojom elegancijom i šarmom. Dok je u odelu svetske klase preuzeo ulogu voditelja i zabavljao krem sportskog sveta, niko nije slutio kakvu bitku Nole bije daleko od reflektora.

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Podsećanja radi, povreda je odvojila Srbina sa terena na mastersima u Majamiju, Monte Karlu i Madridu.

Ipak dobro se Nole zabavio na gala večeri u Madridu,  kao i na svakom događaju na kojem se pojavi, ali je u nekoliko izjava zabrio navijače zbog stanja svoje povrede koja ga je od terena odvojila na mastersima u Majamiju, Monte Karlu i Madridu.

Iako je odustao od mastersa u Madridu, on je ostao u Marbelji da trenira, u nadi da će se oporaviti, te učestvovati na mastersu u Rimu, a potom i na Rolan Garosu, što je kulminacija sezone na šljaci.

Ipak, Nole stoji sa obe noge na zemlji, te je možda pripremio javnost za još jedno odustajanje:

- Radim sve što je u mojoj moći da se oporavim i učestvujem u Rimu, ali ne mogu sada ništa da kažem, sve zavisi od toga kojim tempom napreduje oporavak od povrede.

Ukoliko ne bude odigrao ni turnir u Rimu, to bi onda značilo da bi na Rolan Garos, drugi grend slem u sezoni, mogao da stigne bez pripreme, ali Đoković je spreman na takav scenario:

- Nadam se da ću biti spreman za Rolan Garos.

Podsećanja radi, grend slem u Parizu počinje 25. maja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja

