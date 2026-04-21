Osmeh koji vara! Novak Đoković blista u Madridu, a iza kulisa se odvija prava drama
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, pojavio se sinoć na glamuroznoj dodeli Laureus nagrada u Madridu, ostavivši sve prisutne bez daha svojom elegancijom i šarmom. Dok je u odelu svetske klase preuzeo ulogu voditelja i zabavljao krem sportskog sveta, niko nije slutio kakvu bitku Nole bije daleko od reflektora.
Ipak dobro se Nole zabavio na gala večeri u Madridu, kao i na svakom događaju na kojem se pojavi, ali je u nekoliko izjava zabrio navijače zbog stanja svoje povrede koja ga je od terena odvojila na mastersima u Majamiju, Monte Karlu i Madridu.
Iako je odustao od mastersa u Madridu, on je ostao u Marbelji da trenira, u nadi da će se oporaviti, te učestvovati na mastersu u Rimu, a potom i na Rolan Garosu, što je kulminacija sezone na šljaci.
Ipak, Nole stoji sa obe noge na zemlji, te je možda pripremio javnost za još jedno odustajanje:
- Radim sve što je u mojoj moći da se oporavim i učestvujem u Rimu, ali ne mogu sada ništa da kažem, sve zavisi od toga kojim tempom napreduje oporavak od povrede.
Ukoliko ne bude odigrao ni turnir u Rimu, to bi onda značilo da bi na Rolan Garos, drugi grend slem u sezoni, mogao da stigne bez pripreme, ali Đoković je spreman na takav scenario:
- Nadam se da ću biti spreman za Rolan Garos.
Podsećanja radi, grend slem u Parizu počinje 25. maja.
