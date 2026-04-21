Šok! Najbolji teniser sveta ne igra na Rolan Garosu?

Muk u svetu tenisa!

Rolan Garos bi mogao fda protekne bez najboljeg tenisera sveta kada je šljaka u pitanju, ali i uopšte, iako se nalazi na drugom mestu iza Janika Sinera pred sam kraj karijere Novaka Đokovića Španac je kada nema problema sa povredama najbolji.

A sada ima i te kako! Karlos Alkaraz se muči sa povredom ručnog zgloba i zbog toga je njegov nastup na Rolan Garosu pod znakom pitanja.

Španski teniser je nedavno morao da se povuče sa turnira u Barseloni, a u međuvremenu je otkazao učešće na Mastersu u Madridu. To nije kraj lošim vestima pošto je Karlitos upitan za Rolan Garos koji je osvajao prethodne dve godine.

Alkaraz se pojavio na Laureusu sa longetom na ruci, dok ju je u nekoliko navrata i prekrivao tokom slikanja kada se pojavio. Stigao je Alkaraz na Laureus, koji će voditi Novak Đoković, a potom je upitan da li će igrati u Parizu.

Njegov odgovor je zabrinuo navijače.

- Čekamo testove i rezultati će ovih dana biti krucijalni za odluku o Rolan Garosu. Pokušavam da budem pozitivan i da imam strpljenja - rekao je Alkaraz.