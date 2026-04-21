Šok! Najbolji teniser sveta ne igra na Rolan Garosu?

21. 04. 2026. u 07:01

Muk u svetu tenisa!

Шок! Најбољи тенисер света не игра на Ролан Гаросу?

Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rolan Garos bi mogao fda protekne bez najboljeg tenisera sveta kada je šljaka u pitanju, ali i uopšte, iako se nalazi na drugom mestu iza Janika Sinera pred sam kraj karijere Novaka Đokovića Španac je kada nema problema sa povredama najbolji. 

A sada ima i te kako! Karlos Alkaraz se muči sa povredom ručnog zgloba i zbog toga je njegov nastup na Rolan Garosu pod znakom pitanja.

Španski teniser je nedavno morao da se povuče sa turnira u Barseloni, a u međuvremenu je otkazao učešće na Mastersu u Madridu. To nije kraj lošim vestima pošto je Karlitos upitan za Rolan Garos koji je osvajao prethodne dve godine. 

FOTO: Maria Laura Antonelli/AGF / Sipa Press / Profimedia

 

Alkaraz se pojavio na Laureusu sa longetom na ruci, dok ju je u nekoliko navrata i prekrivao tokom slikanja kada se pojavio. Stigao je Alkaraz na Laureus, koji će voditi Novak Đoković, a potom je upitan da li će igrati u Parizu.

Njegov odgovor je zabrinuo navijače.

- Čekamo testove i rezultati će ovih dana biti krucijalni za odluku o Rolan Garosu. Pokušavam da budem pozitivan i da imam strpljenja - rekao je Alkaraz.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Tenis

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 18:16

