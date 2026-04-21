Evropa u panici, oni imaju plan: Holandija predstavila hitan paket od milijardu evra zbog cena energenata
Holandska vlada je predstavila paket mera vredan gotovo milijardu evra kako bi ublažila posledice rasta cena energije i troškova prevoza, koji su dodatno pojačani krizom na Bliskom istoku.
Vlada procenjuje da ova mera zaposlenima donosi indirektnu korist ekvivalentnu smanjenju troškova goriva.
Pored toga, polovina poreza na motorna vozila za mala preduzeća biće ukinuta, dok se porez na teretna vozila privremeno smanjuje na nulu, kao podrška logističkom i transportnom sektoru, prenosi portal Nos.
Poseban deo paketa usmeren je na domaćinstva, pošto će 195 miliona evra biti izdvojeno za pomoć najugroženijima kroz Nacionalni energetski fond, dok se dodatnih 180 miliona evra usmerava u fond za toplotnu izolaciju i energetsku obnovu stanova i kuća.
Pored toga, predviđene su subvencije za prelazak na električna vozila za domaćinstva sa srednjim i nižim prihodima, kao deo šire politike smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva.
Sektorska podrška obuhvata i poljoprivredu i ribarstvo, gde će po 25 miliona evra biti usmereno na smanjenje upotrebe fosilnih goriva, veštačkih đubriva i energije.
Finansiranje paketa delimično je omogućeno povećanjem akciza na alkohol, koje će rasti u skladu sa inflacijom, kao i iz ukidanja i smanjenja određenih poreskih olakšica za preduzetnike.
Vlada u Amsterdamu je razmatrala opciju smanjenja cena goriva na pumpama, ali je na kraju to odbacila, uz obrazloženje da bi ova mera imala visok fiskalni trošak uz ograničen efekat na građane.
(Alo)
Komentari (0)