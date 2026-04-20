Strava u fabrici: Radnik poginuo kada je upao u mašinu za mlevenje mesa kod Liona

RADNIK star 22 godine poginuo je kada je upao u mašinu za mlevenje mesa u jednoj fabrici u francuskom gradu Sen-Ženis Laval, u blizini Liona, prenose danas francuski mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Incident se dogodio tokom noćne smene, a regionalni sindikat CGT opisao je uslove rada u fabrici Lustikri kao “veoma loše”, prenela je televizija BFM.

Iz kancelarije tužioca u Lionu potvrđeno je da je radnik, koji je bio privremeno zaposlen, u subotu ujutro pronađen mrtav u mlinu za meso.

Proizvodnja u fabrici, u kojoj je zaposleno stotinak radnika, nakon tragičnog incidenta je prekinuta, a pogon zatvoren.

Predstavnici sindikata su naveli da su i ranije ukazivali na pitanja vezana za bezbednost na radu u ovoj fabrici.

-Zaposleni su šokirani i veoma ljuti, izjavio je nakon nesreće zvaničnik sindikata CGT, Damijen Ferije.

On je posebno ukazao na problem povećanog broja radnih sati, kao i ugovora o privremenom radu i veoma loših uslova rada.

-Tužilaštvo u Lionu je odmah pokrenulo krivičnu istragu zbog ubistva iz nehata od strane pravnog lica na radnom mestu. Istrage, poverene žandarmerijskoj brigadi Sen Ženi Laval i direkciji za zapošljavanje, rad i solidarnost (DDETS) departmana Rona, imaju za cilj da utvrde tačne uzroke i okolnosti ovog smrtnog slučaja, saopštilo je tužilaštvo.

Kako se navodi, proizvodni pogon je trenutno zatvoren dok istraga ne utvrdi tačne okolnosti ove nesreće.

Kompanija Lustikri je saopštila da u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima i izrazila je žaljenje zbog nesreće.

-Bezbednost naših zaposlenih je uvek bila i ostaje glavni prioritet kompanije. Stoga moramo da utvrdimo kako je do takve tragične nesreće došlo, navodi se u saopštenju.

Tanjug

