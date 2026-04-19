"Koncept dovršen": Tramp optimističan u vezi sa mogućim sporazumom sa Iranom

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je optimističan u vezi sa šansama za postizanje sporazuma sa Iranom, naglašavajući da je "koncept sporazuma već dovršen" i da smatra da postoji vrlo dobra šansa da se postigne dogovor.

- Mislim da imamo veoma dobre šanse da završimo ovaj sporazum - rekao je Tramp u intervjuu za izraelski Kanal 12.

Međutim, kako navodi Tajms of Izrael, Tramp nije pomenuo predstojeći sporazum sa Iranom tokom sastanka sa svojim najvišim savetnicima prošlog dana, što bi moglo da ukazuje na to da se SAD pripremaju za povratak sukobima.

Izraelski novinar Barak Ravid dodaje da iransko rukovodstvo deluje sumnjičavo prema Trampovim optimističnim izjavama, verujući da bi njegov optimizam mogao biti pokušaj da se stvori povod za iznenadni američki napad na iranske ciljeve. U isto vreme, neimenovani američki zvaničnik rekao je za medije da je Tramp ozbiljan u nameri da postigne sporazum sa Iranom tokom pregovora koji se očekuju ove nedelje u Pakistanu.

Izraelski zvaničnici smatraju da Tramp zaista želi da postigne dogovor, prenosi Kanal 12, i dodaju da, ukoliko to ne bude postignuto ove nedelje, strane mogu da produže primirje kako bi pružile prostor za postizanje sporazuma.

Visoki izraelski zvaničnik istakao je da je gotovo nemoguće u potpunosti razumeti Trampove namere, uz opasku da bi "ChatGPT eksplodirao ako bismo uneli sve Trampove izjave u njega".

