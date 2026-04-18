Serija tornada izazvala znatnu štetu na Srednjem Zapadu SAD

SERIJA tornada pogodila je severnu regiju Srednjeg Zapada Sjedinjenih Američkih Država, ostavljajući za sobom znatnu materijalnu štetu, dok su olujni vetrovi oštetili mnoge kuće, čupali drveće i nosili krovove, ali nema izveštaja o povređenima ili stradalima, prenosi danas NBC Njuz.

Foto: Tanjug/Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP

Zvaničnici su saopštili da će otklanjanje posledica nevremena u nekim ruralnim oblastima potrajati.

-Velika je sreća što ova oluja nije rezultirala gubitkom života, ili ozbiljnim povredama, rekao je šerif okruga Stivenson, Stiv Stoval, povodom tornado koji je u petak pogodio mesto Lena, u državi Ilinois.

Zvaničnici u Viskonsinu i Minesoti dali su slične izjave, navela je tv mreža.

U centralnom Viskonsinu, tornado koji je prošao kroz gradove Kronenveter i Ringl, ostavio je za sobom oštećene kuće, a neki stanovnici su nakratko ostali zarobljeni u podrumima, rekao je novinarima šef vatrogasne službe Ringla, Kris Kilman.

Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Šerif okruga Maraton, Čed Bileb, izjavio je da nikada nije video toliki obim razaranja tokom 34 godine koliko obavlja dužnost.

U okrugu Olmsted, u Minesoti, zvaničnici su naveli da su tornada izazvala višestruke štete.

Najmanje 30 kuća je oštećeno u opštini Marion, a neke od njih su pretrpele značajnu štetu.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je šteta izazvana tornadima, kao i da će se tokom vikenda pretražiti pogođena područja.

(Tanjug)

