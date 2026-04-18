Lavrov o Ruteu: Neko će morati da se odvikne od navike da se krije iza "tatinih" leđa
MINISTAR spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da će Sjedinjene Američke Države morati da se odviknu od toga da svima sve nameću i da sve kažnjavaju.
- Neko će morati da se odvikne od navike da se krije iza leđa 'tate', 'ujaka - ironično je prokomentarisao Lavrov izjavu generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji je ranije Trampa nazvao "tatom".
Prema njegovim rečima,Amerikanci sada žele da se izbave od tereta finansiranja bezbednosti Evrope, da postignu sporazum sa Rusijom, a zatim potpuno pređu na dugoročnu konfrontaciju protiv Kine.
Kako ističe, predlažu da naprave blok koji će da uključuje Evropsku uniju, Tursku, Veliku Britaniju i Ukrajinu.
- Pritom, Zelenski je jako brzo prihvatio tu ideju, rekavši da će ukrajinska vojska biti srž i garancija uspeha celog tog bloka - dodao je Lavrov, napomenuvši da je "samo" zatražio da ih finansiraju, a da veštine navodno već imaju.
(RT Balkan)
