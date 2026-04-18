Svet

Posledice napada na Turski tok uporedive sa Ormuzom: Turski ministar upozorava

М.А.С.

18. 04. 2026. u 13:26

POSLEDICE mogućeg napada na gasovod Turski tok bile bi uporedive sa blokadom Ormuskog moreuza, izjavio je danas turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bajraktar.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Posledice napada na Turski tok biće uporedive, na ovaj ili onaj način, sa blokadom Ormuskog moreuza. Već smo se suočili sa ovim nakon bombardovanja Severnog toka - rekao je on za RIA Novosti na marginama Diplomatskog foruma u ​​Antaliji.

Takođe je upozorio da ne postoji alternativa gasovodu Turski tok u slučaju potencijalnog napada.

- Turski tok snabdeva gasom Tursku i evropske zemlje. Nema zamene - istakao je Bajraktar.

Prema njegovim rečima, energetska infrastruktura mora da ostane izvan sukoba i ne sme da bude pogođena napadima, izjavio je Bajraktar.

(Sputnjik)

