Posledice napada na Turski tok uporedive sa Ormuzom: Turski ministar upozorava
POSLEDICE mogućeg napada na gasovod Turski tok bile bi uporedive sa blokadom Ormuskog moreuza, izjavio je danas turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bajraktar.
- Posledice napada na Turski tok biće uporedive, na ovaj ili onaj način, sa blokadom Ormuskog moreuza. Već smo se suočili sa ovim nakon bombardovanja Severnog toka - rekao je on za RIA Novosti na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji.
Takođe je upozorio da ne postoji alternativa gasovodu Turski tok u slučaju potencijalnog napada.
- Turski tok snabdeva gasom Tursku i evropske zemlje. Nema zamene - istakao je Bajraktar.
Prema njegovim rečima, energetska infrastruktura mora da ostane izvan sukoba i ne sme da bude pogođena napadima, izjavio je Bajraktar.
(Sputnjik)
