Iranski mediji negoduju: Kritikuju Arakčijevu izjavu o otvaranju Ormuskog moreuza

IZJAVU iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, da je nakon postignutog primirja u Libanu "potpuno otvoren" prolaz za sve komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz, danas su kritikovali iranski mediji, navodeći da je njegova izjava "loša i nepotpuna", uz zahtev za više informacija.

- U skladu sa primirjem u Libanu, prolaz za sve komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz proglašava se potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordinisanoj ruti koju je već objavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran -rekao je Arakči u objavi na platformi Iks, koju su uglavnom negativno komentarisali iranski mediji.

Iranska državna televizija se više fokusirala na njegovu izjavu o "koordinisanim rutama" i uglavnom je ignorisala deo da je prolaz za sve komercijalne brodove kroz moreuz "potpuno otvoren" za preostali period primirja.

Novinska agencija Tasnim, koja je povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), prenela je da je objava "loša i nepotpuna", kao i da bi se odluka o takvom prolazu smatrala "ništavnom" ukoliko se američka pomorska blokada iranskih luka nastavi.

- Samo bi Ministarstvo spoljnih poslova trebalo da preispita ovu vrstu komunikacije - navodi Tasnim.

Studentska novinska mreža (SNN), koja je povezana sa paravojnom studentskom organizacijom Basidž IRGC-a, pozvala je iranske vlasti da "razjasne" kako bi se tumačenje "pobede" američkog predsednika Donalda Trampa po tom pitanju "osporilo i razbilo".

Novinska agencija Fars, koja je takođe povezana sa IRGC-om, takođe je pozvala vlasti da "razjasne" stvar, i da "kratke, sažete izjave" o toj temi na društvenim mrežama "nisu pogodne" za ubeđivanje domaćeg javnog mnjenja.

Fars prenosi da Iranci "pozivaju vlasti da ne dozvole da neprijateljski narativ i neprijateljski mediji popune narativni vakuum".

Ranije danas, agencija Tasnim je objavila, pozivajući se na izvor u iranskom Vrhovnom savetu za nacionalnu bezbednost, da je Iran postavio tri uslova za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, kao i da će Teheran zatvoriti moreuz ako Sjedinjene Američke Države nastave svoju pomorsku blokadu.

Prema navodima izvora iranske agencije, prvi uslov za prolazak kroz Ormuz je da brodovi moraju biti komercijalni, dok je kretanje vojnih brodova zabranjeno, a ni brodovi ni njihov teret ne smeju biti povezani sa "neprijateljskim zemljama".

Kako je rekao, drugi uslov je da brodovi moraju da prođu kroz Ormuski moreuz duž unapred određene rute, a treći da njihov prolazak mora da bude u u koordinaciji sa iranskim oružanim snagama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja