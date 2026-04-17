"Superdržava, ali ne i supersila" Lukašenko: Tramp svetu pokazao da SAD nisu svemoćne

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp, tokom rata u Iranu, pokazao svetu prave mogućnosti Sjedinjenih Američkih Država, a to je da nisu svemoćne.

- Tramp je celom svetu pokazao da Sjedinjene Države nisu svemoćne. Što se tiče njihove moći, one su superdržava, ali ne i supersila. Svi su to razumeli - rekao je Lukašenko za Raša tudej, prenosi Interfaks.

Lukašenko je rekao da je "glavni neprijatelj Amerike Kina".

- A ako Amerikanci nisu mogli da se nose sa Iranom... Ovo sam davno rekao, nemojte se petljati sa Kinom. Oni tamo imaju takvu moć da nikada neće moći da se nose sa tim. Američko rukovodstvo je shvatilo da jesu superdržava, ali ne i supersila. I time su dali nadu da će Amerikanci to, nakon što su shvatili, uzeti u obzir ne samo za Kinu, već i Rusiju - kazao je Lukašenko.

On je naveo da je "Rusija ogromna teritorija" i da SAD "tamo neće moći ništa da urade sa raketama".

- Brže će im ponestati raketa nego ruskoj teritoriji. I Iran je to pokazao. Ne govorim o posledicama, Bliskom istoku, globalnoj ekonomiji, koje su oni pretrpeli zbog ove nepromišljene avanture u Iranu. Činjenice na površini pokazuju da Amerikanci moraju da stanu i shvate da, pored interesa SAD (Grenland, Kuba, Venecuela, Nikaragva, Panamski kanal i ostatak zapadne hemisfere), pored vaših interesa, postoje zemlje čak i na zapadnoj hemisferi, i one postoje, koje imaju svoje interese - istakao je beloruski predsednik.

Prema njegovim rečima, Tramp je pokazao pravo lice i sposobnosti Amerike.

- One nisu beskrajne, a situacija bi mogla dovesti do toga da Amerikanci budu primorani da uzmu u obzir interese drugih, što znači da je svetla budućnost pred vratima - rekao je Lukašenko.

(Tanjug)

