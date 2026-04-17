"Na nišanu ste ruskih raketa" Evropa u panici nakon apokaliptične izjave Medvedeva
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev iznenadio je ceo svet upozorenjem Evropi u vezi sa ukrajinskim postrojenjima za proizvodnju bespilotnih letelica, piše kineski Sohu.
- Ceo svet je 15. aprila bio šokiran izjavom zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva. On je upozorio Evropu da se nalazi na nišanu ruskih raketa - navodi se u tekstu.
U članku se navodi da ovakve izjave podrivaju moral Zapada i primoravaju ga da bude oprezniji u odnosu prema Moskvi. U sredu je Ministarstvo odbrane objavilo podatke prema kojima se preduzeća ukrajinskih kompanija koje proizvode bespilotne letelice i njihove komponente nalaze na teritoriji osam evropskih zemalja.
Medvedev je tu objavu nazvao registrom potencijalnih legitimnih ciljeva Oružanih snaga Rusije.
U Kremlju su više puta isticali da Rusija nikome ne preti, ali da neće ostaviti bez pažnje postupke koji bi mogli da ugroze njene interese.
(RIA Novosti)
OČAJNIČKI POTEZ UKRAJINACA U VOLČANSKU: Veziste šalju u jurišnike, Rusi im napravili pakao
09. 04. 2026. u 07:32
Belgijanci tvrde: Rusija priznala "Narvsku narodnu republiku" otcepljenu od Estonije
17. 04. 2026. u 12:45
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
