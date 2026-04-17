Svet

"Na nišanu ste ruskih raketa" Evropa u panici nakon apokaliptične izjave Medvedeva

М.А.С.

17. 04. 2026. u 14:53

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev iznenadio je ceo svet upozorenjem Evropi u vezi sa ukrajinskim postrojenjima za proizvodnju bespilotnih letelica, piše kineski Sohu.

На нишану сте руских ракета Европа у паници након апокалиптичне изјаве Медведева

Foto:Michal Svítok / TASR / Profimedia

 - Ceo svet je 15. aprila bio šokiran izjavom zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva. On je upozorio Evropu da se nalazi na nišanu ruskih raketa - navodi se u tekstu.

U članku se navodi da ovakve izjave podrivaju moral Zapada i primoravaju ga da bude oprezniji u odnosu prema Moskvi. U sredu je Ministarstvo odbrane objavilo podatke prema kojima se preduzeća ukrajinskih kompanija koje proizvode bespilotne letelice i njihove komponente nalaze na teritoriji osam evropskih zemalja.

Medvedev je tu objavu nazvao registrom potencijalnih legitimnih ciljeva Oružanih snaga Rusije.

U Kremlju su više puta isticali da Rusija nikome ne preti, ali da neće ostaviti bez pažnje postupke koji bi mogli da ugroze njene interese.

(RIA Novosti)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
