ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev iznenadio je ceo svet upozorenjem Evropi u vezi sa ukrajinskim postrojenjima za proizvodnju bespilotnih letelica, piše kineski Sohu.

- Ceo svet je 15. aprila bio šokiran izjavom zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva. On je upozorio Evropu da se nalazi na nišanu ruskih raketa - navodi se u tekstu.

U članku se navodi da ovakve izjave podrivaju moral Zapada i primoravaju ga da bude oprezniji u odnosu prema Moskvi. U sredu je Ministarstvo odbrane objavilo podatke prema kojima se preduzeća ukrajinskih kompanija koje proizvode bespilotne letelice i njihove komponente nalaze na teritoriji osam evropskih zemalja.

Medvedev je tu objavu nazvao registrom potencijalnih legitimnih ciljeva Oružanih snaga Rusije.

U Kremlju su više puta isticali da Rusija nikome ne preti, ali da neće ostaviti bez pažnje postupke koji bi mogli da ugroze njene interese.

(RIA Novosti)

