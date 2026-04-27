Rusija u poslednjih sedam dana oborila 2.745 ukrajinskih dronova

RUSKE PVO snage oborile su u poslednjih sedam dana 2.745 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, javljaju RIA Novosti.

printscreen/youtube/Military Forces Unleashed

Kako se navodi, najveći broj dronova oboren je u petak i danas, pri čemu je ogromna većina napada izvršena na evropski deo teritorije Rusije.

Najveći broj dronova je oboren 24. i 26. aprila, 465 i 530 jedinica, respektivno. Velika većina napada bila je usmerena na evropski deo Rusije.



Od 13. do 19. aprila, ruska protivvazdušna odbrana presrela je najmanje 2.002 ukrajinska drona, dodaje RIA.

RUSKI ODGOVOR

Ruske snage pokrenule su večeras talas napada dronovima na ukrajinsku Sumsku oblast, izazvavši materijalnu štetu na saobraćajnoj infrastrukturi i stambenim zgradama, javlja Ukrinform.

Pored toga, kako navodi ukrajinska agencija, mnoga domaćinstva ostala su bez struje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje