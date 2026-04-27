Rusija u poslednjih sedam dana oborila 2.745 ukrajinskih dronova
RUSKE PVO snage oborile su u poslednjih sedam dana 2.745 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, javljaju RIA Novosti.
Kako se navodi, najveći broj dronova oboren je u petak i danas, pri čemu je ogromna većina napada izvršena na evropski deo teritorije Rusije.
Najveći broj dronova je oboren 24. i 26. aprila, 465 i 530 jedinica, respektivno. Velika većina napada bila je usmerena na evropski deo Rusije.
RUSKI ODGOVOR
Ruske snage pokrenule su večeras talas napada dronovima na ukrajinsku Sumsku oblast, izazvavši materijalnu štetu na saobraćajnoj infrastrukturi i stambenim zgradama, javlja Ukrinform.
Pored toga, kako navodi ukrajinska agencija, mnoga domaćinstva ostala su bez struje.
(Tanjug)
Preporučujemo
(MAPA) Front puca po svim šavovima: Sirski otkriva – ruski napadi sve intenzivniji
26. 04. 2026. u 20:33
Drama na nebu: Britanski avioni poleteli zbog dronova, zaustavili se na granici Ukrajine!
25. 04. 2026. u 19:08
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
26. 04. 2026. u 13:30
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
26. 04. 2026. u 13:01
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
