Rusija u poslednjih sedam dana oborila 2.745 ukrajinskih dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 04. 2026. u 00:33

RUSKE PVO snage oborile su u poslednjih sedam dana 2.745 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, javljaju RIA Novosti.

Русија у последњих седам дана оборила 2.745 украјинских дронова

printscreen/youtube/Military Forces Unleashed

Kako se navodi, najveći broj dronova oboren je u petak i danas, pri čemu je ogromna većina napada izvršena na evropski deo teritorije Rusije.

Najveći broj dronova je oboren 24. i 26. aprila, 465 i 530 jedinica, respektivno. Velika većina napada bila je usmerena na evropski deo Rusije.

Od 13. do 19. aprila, ruska protivvazdušna odbrana presrela je najmanje 2.002 ukrajinska drona, dodaje RIA.

RUSKI ODGOVOR

Ruske snage pokrenule su večeras talas napada dronovima na ukrajinsku Sumsku oblast, izazvavši materijalnu štetu na saobraćajnoj infrastrukturi i stambenim zgradama, javlja Ukrinform.

Pored toga, kako navodi ukrajinska agencija, mnoga domaćinstva ostala su bez struje.

(Tanjug)

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLJA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

