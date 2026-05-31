KALASOVA ZAKUKALA ZBOG DRONA: Moskvi se ne može dozvoliti da nekažnjeno krši evropski vazdušni prostor

PAD ruskog drona na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji bio je očigledno i ozbiljno kršenje suvereniteta Rumunije i evropskog vazdušnog prostora, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

- Jutros sam razgovarala sa ministarkom spoljnih poslova Oanom Coju kako bih joj prenela punu solidarnost EU sa Rumunijom. Rusija je odavno prestala da poštuje granice. Moskvi se ne može dozvoliti da nekažnjeno krši evropski vazdušni prostor - napisala je Kalas na mreži Iks.

The Russian drone crash into apartments in Galați was a blatant and serious violation of Romania’s sovereignty and European airspace.



I spoke with Foreign Minister @oana_toiu this morning to convey the EU’s full solidarity with Romania.



Russia has long ago stopped respecting… — Kaja Kallas (@kajakallas) May 29, 2026

Ona je dodala da su ministri spoljnih poslova EU juče su obećali da će intenzivirati pritisak na Rusiju, povećati podršku Ukrajini i investirati u odbrambenu spremnost same Evrope

(RTS)

