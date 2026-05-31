KALASOVA ZAKUKALA ZBOG DRONA: Moskvi se ne može dozvoliti da nekažnjeno krši evropski vazdušni prostor

P. Đurđević

31. 05. 2026. u 10:28

PAD ruskog drona na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji bio je očigledno i ozbiljno kršenje suvereniteta Rumunije i evropskog vazdušnog prostora, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Foto: Ints Kalnins/Zuma Press/Profimedia

- Jutros sam razgovarala sa ministarkom spoljnih poslova Oanom Coju kako bih joj prenela punu solidarnost EU sa Rumunijom. Rusija je odavno prestala da poštuje granice. Moskvi se ne može dozvoliti da nekažnjeno krši evropski vazdušni prostor - napisala je Kalas na mreži Iks.

Ona je dodala da su ministri spoljnih poslova EU juče su obećali da će intenzivirati pritisak na Rusiju, povećati podršku Ukrajini i investirati u odbrambenu spremnost same Evrope

(RTS)

