PREDSEDNIK VUČIĆ OBRATIO SE PRIPADNICIMA MUP-a: Izabrali ste najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Obeležavanje Dana MUP-a i Dana policije jedan je od najvažnijih datuma za pripadnike srpske policije i bezbednosnih struktura, a svake godine centralnoj ceremoniji prisustvuju najviši državni zvaničnici.

Obraćanje predsednika Vučića na svečanosti povodom Dana policije

- Hvala svima što se danas ovde. Dragi pripadnici policije i MUP-a, vi ste stub države, od Jakova Nenadovića do danas. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. Ali je to i najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu, ali i za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise - rekao je Vučić.

- Ponekad kada gledam dešavanja u Srbiji, pitam se imamo li 100.000 policajaca. Znajući stvarno rbojno stanje, pitam se kako je moguće da smo svuda prisutni. Kako je moguće da smo na svim drugim mestima širom Srbije gde se odigravaju nezakoniti, neprijavljeni skupovi, a policja je uvek tu da zaštiti sve. Policija ima posao da hapsi dilere, kriminalce, ubice, oni koji ih organizuju. Svuda se očekuje da policajac bude prisutan i jeste, na svakom mestu, on štiti najviše vrednosti naše države - rekao je predsednik i istakao:

- Policajci su uvek na prvom mestu da rizikuju svoje živote, zato hvala vašim porodicama koji kroz taj period prolaze najteže zajedno sa vama - kazao je predsednik.

- Znam koliko je težak vaš hleb, a svima nama lako da vas kritikujemo, a sebi bismo mnogo veće gluposti oprostili. Za one koji čine krivična dela, principi su jasni. Uvek ste bili prvi koji su zajedno sa našim vojnicima ispunjavali naše najsvetije patriotske dužnosti - rekao je predsednik Vučić.

- Opremu ćemo da vam zanavljamo, modrenizujemo, i moraće da bude mnogo uloženo u SAJ, Brigadu, Žandarmeriju koji obavljaju najteže zadatke. Pod dva, plate svim pripadnicima MUP-a rašće značajno, da li će to uvek biti dovoljno, u ljudskoj prirodi je da nikada ne budemo sasvim zadovoljni. Siguran sam da ćete osetiti poboljšanje životnog standarda. I ono što je veoma važno, to je rezultat rada celog društva. Nije manje ubistava jer smo bolji ljudi, ljudska priroda je uvek ista, ali poruka je da ove godine ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo, to je ključ - istakao je predsednik.

Vučić uručuje medalje

Zlatna medlja za zasluge uručena je Jovanu Radiću iz odeljenja kriminalističke policije, Lazu Puriću, načelniku odeljenja u Jedinici za obezbeđenje ličnosti i objekata, Darku Dujkoviću, majoru policije, iz Kriminalističke policije, za hrabrost.

Obraćanje ministra policije Ivice Dačića

Dačić je pozdravio sve prisutne, kao i građane Srbije.

- Danas, na Dan policije i MUP-a, slavimo hrabrost, požrtvovanost i posvećenost pripadnika policije koji svakog dana čuvaju mir. Ovo je 215. godina kako postoji MUP. Danas se suočavamo sa velikim izazovima spolja i iznutra. Pokušavaju da bace senku na hiljade profesionalaca koji svakog dana nose glavu u torbi. Značka policije je svetinja. Od zakona države Srbije nikad niko neće biti jači - rekao je Dačić na početku.

- Kad svi drugi spavaju, oni idu na teren. Idu tamo odakle svi beže, u sekundi donosi odluke koje znače razliku između mira i nemira. Značka je zavet da ćete služiti narodu bez obzira na težinu okolnosti. Ovaj dan je i slava policije, i dan kada se sećamo hiljada onih koji su dali živote za sigurnost našeg naroda. Svih onih koji su zverski ubijani od strane separatista na KiM, stradali u stravičnoj agresiji bombardovanja naše zemlje, dos stradanja naše policje na jugu Srbije, od kriminalaca u obavljanju dužnosti, ali i u raznim demonstracijama i narušavanju reda i mira - kazao je Dačić.

Ministar Ivica Dačić istakao je da je u prethodnoj godini bilo najmanje ubistava u predhodnih 25 godina.

Uručivanje medalja

Direktor policije Dragan Vasiljević uručio je bronzane medalje za zasluge Milanu Markoviću iz Granične policije, Branislavu Radojeviću iz Policijske brigade, Ognjenu Boškoviću iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona.

Na početku svečane akademije, prikazan je kratak film o pripadnicima MUP-a u Srbiji.

Unutar Palate, intonirana je himna "Bože pravde"

Akademiji prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, premijer Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije Zlatibor Lončar, Adrijani Mesarović, Snežana Paunović i drugi, direktor policije Dragan Vasiljević, kao i brojni pripadnici MUP-a i Vojske Srbije.

Vučić stigao, u toku počasna smotra pripadnika MUP

Ispred Palate Srbija, predsednik Vučić pozdravio je pripadnike MUP-a.

Predsedniku Vučiću raport je predao komandant Žandarmerije pukovnik Radoslav Repac.

Građani mogu da vide novu opremu

Danas, ispred Palate Srbija, održava taktičko-tehnički zbor pripadnika policije, kada će građani Beograda i Srbije, moći da se upoznaju sa radom policije i opremom koju koriste tokom obavljanja dužnosti, dok je za najmlađe sugrađane predviđen i zabavni deo prikaza, koji i ove godine organizuju Sektor za vanredne situacije i Uprava saobraćajne policije u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Na zboru je prikazan i helikopter Airbus H215 „Super Puma“ Helikopterske jedinice, dok su svoju opremu, između ostalih, prikazali i pripadnici kriminalističke i granične policije i Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i pripadnici specijalnih i posebnih jedinica policije - SAJ, Žandarmerija, Četa vodiča pasa i Četa konjanika PJP Policijske brigade i Interventna jedinice, a posetioci su imali priliku da vide i rad forenzičkih timova i timova za sajber bezbednost.

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana. Konjanici Policijske brigade i Orkestra policije održali su juče tradicionalni defile od Knez Mihailove ulice do Kalemegdana.

Uz zvuke marševa: Milana Obrenovića, Jakova Nenadovića, generala Terzića, Kraljeva garda i Aleksandar, konjanici i pripadnici Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprave kriminalističke policije, Uprave policije, saobraćajne i granične policije, kao i vatrogasci, pozdravili su građane.