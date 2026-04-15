Američki mediji: Rat je doveo do promene režima u Iranu, ali na gore

AMERIČKO-izraelski rat protiv Irana, koji je započeo 28. februara, doveo je do promene režima u Iranu, ali "na gore", piše Wall Street Journal.

U izveštaju objavljenom danas navodi se da plakat u Teheranu sa slikom novoizabranog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija predstavlja "najgoru noćnu moru" protivnika aktualne vlasti.

To će biti "militarizovani Iran kojim vlada mlađi, tvrdolinijaški lider, u kojem Revolucionarna garda ima još dominantniju ulogu", navodi se.

SAD i Izrael pokrenuli su rat verujući da bi uklanjanje visokih iranskih službenika, počevši od Modžtabinog oca Alija Hameneija, moglo otvoriti put promeni režima ili barem dovesti lidere koji su više usklađeni s njihovim interesima.

No, umesto toga, nastali vakuum moći popunjavaju "radikalni novi lideri" koji uglavnom nisu spremni na politički kompromis, ni na unutrašnjem ni na međunarodnom planu, navodi se u izveštaju.

"Stvarnost gora od one pre rata"

- Rat je promienio režim, i to ne na dobar način - rekao je Deni Citrinovič (Danny Citrinowicz), bivši čelnik odeqenja za Iran izraelske vojne obaveštajne službe.

- Stvorili smo stvarnost koja je gora od one s kojom su se Iranci suočavali prije rata- dodao je Citrinovič.

Iranski tvrdolinijaši sada dominiraju političkim i vojnim vrhom zemlje, potstaknuti ratom za koji mnogi od njih veruju da najavljuje povratak "šiitskog muslimanskog mesije", navodi se u izveštaju.

(index.hr)

