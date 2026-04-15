Iranski supertanker probio američku blokadu u Ormuskom moreuzu
IRANSKI supertanker, sposoban da transportuje dva miliona barela nafte, uspešno je prevazišao pomorsku blokadu Sjedinjenih Država, prenosi agencija Fars.
- Supertanker, koji je na listi sankcija, prešao je otvoreno more i Ormuski moreuz, bez skrivanja, sa uključenim sistemom identifikacije lokacije i ušao u iranske teritorijalne vode - navodi se u tekstu.
Blumberg je izvestio da je tanker povezan sa Kinom Rič Stari takođe prošao kroz Hormuz.
Istovremeno, šef američke Centralne komande Bred Kuper tvrdi da su Amerikanci za manje od 36 sati potpuno zaustavili trgovinu koja ide u i iz Irana morem.
Sjedinjene Američke Države su najavile pomorsku blokadu moreuza nakon prve runde pregovora sa Iranom prošlog vikenda.
Nakon razgovora, Teheran je izjavio da se dve strane nisu slagale oko nekoliko ključnih pitanja. Prema Vašingtonu, to uključuje obogaćeni uranijum, na čijoj zapleni od Islamske Republike Vašington insistira.
Blokada je stupila na snagu u ponedeljak u 17:00 časova po moskovskom vremenu. Predsednik Donald Tramp upozorio je da će američka vojska zaustaviti sva plovila koja pokušaju da koriste ovu rutu.
Takođe je naredio praćenje i presretanje brodova koji su platili Iranu za prolaz.
(RIA Novosti)
