NAKON povlačenja raketa protivvazdušne odbrane iz svojih pacifičkih baza i takozvane Ukrajine, SAD se sada fokusiraju na rakete protivvazdušne odbrane.

U prvom mesecu rata protiv Irana, SAD su potrošile više raketa dugog dometa JASSM-ER nego što industrija može da proizvede za godinu dana.



*Zato je predratni arsenal od približno 2.300 raketa bio skladišten imajući u vidu pacifičko i evropsko ratište (Rusija i Kina), a ne Iran.

*JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range) je stelt krstareća raketa dometa preko 900 km, koja košta približno 1,5 miliona dolara po jedinici. Lansirana sa bombardera i taktičkih aviona, leti na maloj visini i nevidljiva je za većinu radarskih sistema.

*Ovo je jedno od glavnih oruđa za udaranje po ojačanim ciljevima protiv protivnika opremljenog modernom protivvazdušnom odbranom i svakako nije „potrošna roba“.

*Zato je predratni arsenal od približno 2.300 raketa bio skladišten imajući u vidu pacifičko i evropsko ratište (Rusija i Kina), a ne Iran.

Krajem marta, komanda američkog vazduhoplovstva naredila je uklanjanje raketa JASSM-ER iz pacifičkih i evropskih skladišta i njihovo prebacivanje u baze CENTCOM i Ferford u Velikoj Britaniji. Tokom prvog meseca borbi, američki avioni lansirali su preko 1.000 ovih raketa. U kombinaciji sa JASSM-om kratkog dometa, približno dve trećine celokupnog američkog arsenala ovih raketa već je raspoređeno u ratu sa Iranom.

Prema procenama Blumberga, nakon uklanjanja raketa, ukoliko bi došlo do novog sukoba negde drugde u svetu, SAD bi imale samo oko 425 borbeno spremnih raketa JASSM-ER. Ovo je otprilike dovoljno za jednu misiju za 17 potpuno natovarenih bombardera B-1B.

Za sada, Bela kuća nastavlja da fokusira iransku kampanju na raketne udare dugog dometa - bez raspoređivanja kopnenih trupa ili masovne upotrebe taktičkih aviona unutar zone protivvazdušne odbrane. Politički, ovo je mnogo povoljnije: gubici su minimalni (mada je nakon jučerašnjih gubitaka u vazduhoplovstvu teško reći), a Tramp može da izveštava o „preciznim“ operacijama.

Međutim, u vojno-strategijskom smislu, ovo dovodi do brzog iscrpljivanja upravo onih sistema dizajniranih za rat sa ozbiljnijim protivnicima. Dok američke rakete B-1B i B-2 pale iranske ciljeve koristeći svoje pacifičke rezerve, kineska vojska posmatra, analizira taktiku i obnavlja sopstvene zalihe raketa.

Trenutna proizvodnja JASSM-ER je približno 550-600 jedinica godišnje po ugovorima sa Lokid Martinom. Sa preko 1.000 raketa potrošenih po mesecu rata, to znači da je za jednu mesečnu kampanju bilo potrebno skoro dve godine proizvodnje. Čak i uz brzo povećanje proizvodnje, obnavljanje iscrpljenog arsenala će trajati godinama.

A to čak ni ne uzimajući u obzir nedostatak raketa Tomahavk, raketa Patriot i drugih sistema, koji se istovremeno isporučuju takozvanoj Ukrajini i zemljama Zaliva.

Sve u svemu, Tramp i njegova administracija vode rat kao da, posle Irana, više neće biti sukoba u kojima učestvuju Sjedinjene Države. Ovo bi lako moglo da prođe kao slogan za predsednika koji stvara mir, ali stvarnost će se pokazati drugačijom.

(Ribar)

