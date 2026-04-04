"ZAPALIO SE" Iran razneo brod u Ormuskom moreuzu

KORPUS iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao brod povezan sa Izraelom u Ormuskom moreuzu u napadu dronom, nakon čega se, kako tvrdi, plovilo zapalilo.

- Dron je pogodio brod... povezan sa cionističkim režimom u Ormuskom moreuzu. Brod se zapalio - navele su pomorske snage IRGC na mreži Iks.

Kako se dodaje u objavi, brod se zove "MSC Ishyka".

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju