TENISKI SVET JE ZANEMEO! Novak Đoković poslao brutalnu poruku, evo ko su zapravo Srbi

Новости онлине

25. 05. 2026. u 11:14

Srpski teniser Novak Đoković je je u prvom kolu Rolan Garosa bio bolji od Đovanija Mpečija Perikara.

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle meča protiv Francuza teniska javnost se najviše bavila prelaskom Viktora Troickog iz stručnog štaba Miomira Kecmanovića u boks Novaka Đokovića, o čemu je najbolji avih vremena pričao. 

A pažnju javnosti privukao je opremom u kojoj se našao na terenu. Zapravo, neobičnom jaknom, na čijim leđima je bio oslikan vuk.Novak je nakon meča objasnio zašto je baš ova životinja zauzela centralno mesto na njegovoj opremi.

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 

- Vuk je životinja sa kojom se poistovećujem. Takođe, on je i zaštitnik mog naroda, tamo u Srbiji i na Balkanu. To je bio mali deo inspiracije koja stoji iza svega. Pelađa Koloturos, kreativna direktorka, stvorila je ovaj jedinstveni komad prateći boje šljake. Ponosan sam što je nosim. Možda je trenutno malo pretoplo za nju, ali srećan sam ako se ljudima dopala“, izjavio je Đoković uz osmeh.

Podsećamo, Đoković će ovu jaknu ponovo prošetati u sredu, kada u drugom kolu bude igrao protiv Valentija Roajea.

