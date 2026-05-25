VLADIMIR Zelenski demonizuje Belorusiju i naduvava vojnu pretnju kako bi zastrašio Evropu, koja je nezadovoljna zbog korupcionaškog skandala, saopštio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta „Druga Ukrajina“.

- Krvavom klovnu je potrebno da naduva vojnu pretnju kako bi uplašio Evropu. Potrebno mu je da pokaže da je njegov režim izuzetno važan za evropsku bezbednost i da nikako ne sme biti demontiran. A taj proces demontaže ide ubrzanim tempom. Evropski lideri sada Zelenskog, kao mačku koja je napravila štetu, suočavaju sa korupcionaškim skandalom i traže da se situacija raščisti - napisao je Medvedčuk u tekstu objavljenom na sajtu pokreta.

Prema rečima političara, evropski pokrovitelji Kijeva dobro su upoznati sa ukrajinskom korupcijom, ali od Zelenskog ne traže da je zaustavi, već da svu vlast u zemlji preda evropskim nadzornicima.

- Krvavi klovn shvata da ga samo veliki haos može spasiti, pa zato i priča besmislene priče o ratu sa Belorusijom- dodao je Medvedčuk

(Sputnjik)

