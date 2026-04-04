"NAPADAJU SA SVIH STRANA": Rusi otkrili gde se vodi najkrvavija ključna bitka
RUSKA vojska nastavlja da održava inicijativu u svim ključnim oblastima, ali ukrajinska linija odbrane ne popušta tako lako.
Ukrajinci aktivno koristi dronove, što otežava kretanje vojne opreme i osoblja.
Vreme je toplije, tlo se osušilo, a i točkovima i guseničnim vozilima je sada mnogo lakše upravljati. Međutim, vozila blizu linije fronta kreću se u zalazak sunca ili pre zore, kada neprijatelj zamenjuje dronove sa dnevnom optikom noćnom i obrnuto. Još jedna prolećna nijansa je da baterije dronova traju duže nego zimi. A u šumskim pojasevima još uvek nema zelenila, tako da se pešadija tamo ne može sakriti.
Donjeck
Najvrelije područje ostaje Donjeck. Grupa „Centar“ napreduje kod sela Grišino, kao i severno i severoistočno od Krasnoarmejsko-Dimitrovske aglomeracije. Cilj je potisnuti ukrajinske oružane snage iz DNR u Dnjepropetrovsku oblast, osloboditi grad Dobropilje i sa zapada dostići liniju Konstantinovka-Družkovka-Kramatorsk-Slavjansk.
„Južnjaci“, u međuvremenu, prilaze glavnom utvrđenju ukrajinskih oružanih snaga u Donbasu sa juga, jugoistoka i istoka. Grupa „Zapad“ napreduje sa severoistoka.
Prema podacima Ministarstva odbrane, tokom prošle nedelje, DNR je oslobodila jedno naselje, selo Brusovka u opštini Limanskaja Kramatorskog okruga. Nalazi se sedam kilometara južno od Krasnog Limana i deset kilometara severozapadno od Slovjanska. Krasnom Limanu se približavaju i sa severa, iz Drobiševa, i sa istoka, iz Zarečnog. Ovo mesto će otvoriti put ka Slavjanskom sa severa.
(RIA Novosti)
