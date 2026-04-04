HEMIJSKIM RATOM UBIJAJU IRAN: Pogođena kritična postrojenja - Teheran objavio dramatične vesti

PETOHEMIJSKA postrojenja na jugozapadu Irana pogođena su jutros u izraelskim vazdušnim napadima, javili su iranski mediji.

Foto: Profimedia

Novinska agencija Fars prenosi da je pogođeno nekoliko postrojenja u petrohemijskoj specijalnoj zoni Mahšar u provinciji Huzestan.

Zamenik načelnika provincije Huzestan Valiolah Hajati rekao je za Fars da su napadi pogodili tri kompanije na tom području. Hajati je rekao za Tasnim da tek treba da se utvrdi obim štete.

Izraelski bezbednosni izvori potvrdili su za Tajms of Izrael da su napade izvele izraelske vazduhoplovne snage.

(Tanjug)

