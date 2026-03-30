Svet

IRANSKA GARDA SPROVODI "MERU ODMAZDE": Udara na lokacije američkog i izraelskog vojnog osoblja širom regiona

P. Đurđević

30. 03. 2026. u 15:40

IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) izvela je danas napade na komandne centre, objekte za skladištenje dronova i duge lokacije koje koristi američko i izraelsko vojno osoblje, u okviru novog, 87. talasa operacije "Pravo obećanje".

Foto: Profimedia, Depositphotos

Kako se navodi u saopštenju IRGC, cilj iranskih napada bilo je pet američkih baza, kao i vojni centri na "okupiranim palestinskim teritorijama", uključujući Haifski zaliv, Kirjat Šmonu, Tel Aviv, Ber Ševu, Dimonu, Al Hardž, Džufer, Viktoriju i druge lokacije, prenosi agencija Tasnim.

U napadima su upotrebljene balističke rakete na tečno i čvrsto gorivo, uključujući Emad, Ćiam i Horamšahr-4, kao i dronovi-samoubice.

Talas napada započet je rano jutros, a i dalje traje.

IRGC u saopštenju navodi da zemlje u Zapadnoj Aziji moraju "ostati budne" u pogledu destabilizujućih akcija američko-izraelske osovine usmerenih na stvaranje nemira i razaranja u regionu.

Portparol iranske jedinice koja koordinira oružane snage Ebrahim Zolfakari ranije danas je izjavio da će ta zemlja gađati kuće američkih i izraelskih "komandanata i političkih zvaničnika u regionu".

Zolfakari, koji je portparol Centralnog štaba Hatam al Anbija, rekao je da je to "mera odmazde" zato što, prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države i Izrael "gađaju stambene kuće iranskih civila u raznim gradovima".

Više desetina iranskih vojnih komandanata i zvaničnika ubijeno je tokom američko-izraelskih vazdušnih udara, uključujući pokojnog iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo prvog dana rata, 28. februara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GORAN IVANIŠEVIĆ SAHRANIO NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

