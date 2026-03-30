TRAMP PONOVO U OPASNOSTI? Presretnut avion iznad rezidencije Mar-a-Lago
Američki borbeni avioni presreli su putnički avion koji je narušio vazdušni prostor iznad rezidencije Mar- a -Lago američkog predsednika Donalda Trampa.
Severnoamerička komanda za vazdušnu odbranu (NORAD) potvrdila je da su borbeni avioni F-16 u nedelju presreli avion koji je ušao u zonu privremenog ograničenja leta (TFR) oko 13.15 časova po lokalnom vremenu, zonu koja se obično uvodi kada je predsednik u tom području, prenosi Si-bi-si njuz.
Tokom incidenta, borbeni avioni su aktivirali baklje koje se koriste za privlačenje pažnje pilota ili komunikaciju s njim i čije korišćenje, navodi se, podrazumeva poštovanje bezbednosti i ne predstavlja opasnost za ljude.
Putnički avion je ispraćen iz ograničenog područja nakon što je komunikacija ponovo uspostavljena.
Kako navode izvori iz Bele kuće, Tramp je u vreme incidenta bio u svom golf klubu u Palm Biču.
NORAD je poslednjih meseci zabeležio desetine sličnih incidenata u tom području, a o ovom poslednjem se saznalo kada je video jednog od putnika Delta Erlajnsa počeo da kruži na društvenim mrežama, i na njemu se čuje pilot kako obaveštava putnike o sletanju zbog potencijalnog bezbednosnog propusta.
- Nisu sigurni šta je to bilo, ali očigledno je dron došao blizu aerodroma - čuje se pilot kako govori preko razglasa.
Međutim, NORAD je kasnije potvrdio da je sigurnosni propust bio putnički avion.
Presretanje dolazi nakon odluke u oktobru da se uvede 24/7, tokom cele godine, ograničenje letenja oko Mar-a-Lagoa.
(Tanjug)
