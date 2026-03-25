JASNA PORUKA IRANA: Možete da prođete kroz Ormuski moreuz, pod jednim uslovom

STALNA misija Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da brodovi koji nisu neprijateljski nastrojeni mogu da prođu kroz Ormuski moreuz, prenosi danas iranska agencija Tasnim.

- Brodovi koji nisu neprijateljski nastrojeni, uključujući i one koji pripadaju drugim državama ili su povezani sa njima, mogu imati koristi od bezbednog prolaska kroz Ormuski moreuz u koordinaciji sa nadležnim iranskim vlastima, pod uslovom da ne učestvuju u aktima agresije protiv Irana niti ih podržavaju i da se u potpunosti pridržavaju proglašenih propisa o bezbednosti - navedeno je u saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu misije Irana na društvenoj mreži Iks.

U utorak su, kako je preneo "Fajnenšel tajms", pozivajući se na pismo koje je navodno poslato svim zemljama članicama Međunarodne plovne oraganizacije (IMO), iranske vlasti poručile zemljama članicama IMO da "plovila koja nisu neprijateljska" mogu slobodno da prolaze kroz Ormuski moreuz, uz koordinaciju sa iranskim vlastima.

U pismu se navodi da je Teheran "preuzeo potrebne i proporcionalne mere da spreči agresore i njihove pomagače da eksploatišu Ormuski moreuz kako bi nastavili neprijateljske operacije protiv Irana".

