JASNA PORUKA IRANA: Možete da prođete kroz Ormuski moreuz, pod jednim uslovom
STALNA misija Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da brodovi koji nisu neprijateljski nastrojeni mogu da prođu kroz Ormuski moreuz, prenosi danas iranska agencija Tasnim.
- Brodovi koji nisu neprijateljski nastrojeni, uključujući i one koji pripadaju drugim državama ili su povezani sa njima, mogu imati koristi od bezbednog prolaska kroz Ormuski moreuz u koordinaciji sa nadležnim iranskim vlastima, pod uslovom da ne učestvuju u aktima agresije protiv Irana niti ih podržavaju i da se u potpunosti pridržavaju proglašenih propisa o bezbednosti - navedeno je u saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu misije Irana na društvenoj mreži Iks.
U utorak su, kako je preneo "Fajnenšel tajms", pozivajući se na pismo koje je navodno poslato svim zemljama članicama Međunarodne plovne oraganizacije (IMO), iranske vlasti poručile zemljama članicama IMO da "plovila koja nisu neprijateljska" mogu slobodno da prolaze kroz Ormuski moreuz, uz koordinaciju sa iranskim vlastima.
U pismu se navodi da je Teheran "preuzeo potrebne i proporcionalne mere da spreči agresore i njihove pomagače da eksploatišu Ormuski moreuz kako bi nastavili neprijateljske operacije protiv Irana".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
IRAN GAĐAO AERODROME U IRAKU I KUVAJTU: Možete da prođete kroz Ormuski moreuz, pod jednim uslovom (VIDEO)
TRAMP NUDI IRANU PLAN ZA KRAJ RATA: Ovih 15 tačaka je na stolu
ERDOGAN O RATU SA IRANOM: To je Netanjahuov rat, ali cenu plaća ceo svet
KOLIKO BI TREBALO DA STAVITE U KOVERTU "DA SE NE OBRUKATE" Od cifre da se zavrti u glavi, detaljna računica
CENA stolice na svadbama u Srbiji ove sezone košta i do 120 evra po gostu, a u kovertu ne bi trebalo staviti manje od 100 evra, "da se ne osramotite" gde god da ste na veselju - nevažno da li u Beogradu, Vranju, Subotici, Loznici, Boru...
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
"IMA ŽIVOTA I BEZ EU - ONA JE SAMO SENZACIJA" Milanović iznenadio izjavom: "Ona je fasada i nadogradnja, i to dok traje..."
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović primio je danas u Zagrebu makedonsku predsednicu Gordanu Siljanovsku Davkovu i poručio da proces pristupanja njene zemlje predugo traje, da ne može da daje savete, ali da ima života i bez Evropske unije (EU).
