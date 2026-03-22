DIREKTOR Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da zna po kom scenariju će se razvijati gorivna kriza u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji.

Dmitrijev je time odgovorio na komentar korisnika društvene mreže Iks, koji je naveo da izgleda kao da ruski zvaničnik već ima scenario događaja koji se trenutno odvijaju.

On je poručio da takav scenario zaista ima, uz ocenu da tradicionalni mediji mnogima ne dozvoljavaju da vide stvarnu sliku jer, kako je naveo, promovišu lažne narative koji zamagljuju rasuđivanje.

Prema njegovim rečima, brojne pogrešne odluke donose se upravo na osnovu takvih narativa i nesposobnosti da se greške isprave.

Dmitrijev je dan ranije ocenio da Evropsku uniju i Veliku Britaniju u naredne dve do tri nedelje očekuje kriza sa gorivom.

