Rusija pruža Iranu satelitske snimke i naprednu tehnologiju dronova i znanje stečeno na bojnom polju u Ukrajini, sve kako bi pomogla Teheranu da napadne američke snage na Bliskom istoku, izveštava Volstrit žurnal.

Pomoć uključuje komponente za modifikovane dronove „Šahed“ koji se koriste za poboljšanje komunikacije, navigacije i ciljanja. Koristeći lekcije naučene iz Ukrajine, Rusija takođe savetuje Iran o idealnoj veličini rojeva dronova i najboljim visinama za pokretanje napada.

Satelitski podaci koje Iran dobija dolaze iz flote kojom upravljaju ruske Vazduhoplovne snage. To je isti sistem koji se koristi za vojne operacije u Ukrajini.

Rusija želi da pomogne Iranu da što duže produži rat na Bliskom istoku kako bi osigurala prodaju nafte po naduvanim cenama na svetskom tržištu. Istovremeno, cilj je da se podstaknu Sjedinjene Države da potroše što više krstarećih raketa „Tomahavk“ i presretača protivvazdušne odbrane „Patriot“. Na ovaj način, Moskva želi da smanji rizik da će ovo oružje, kroz nabavku iz Evrope, pasti u ruke ukrajinskih snaga.