SAD UNIŠTILE IRANSKE RAKETNE LOKACIJE U BLIZINI ORMUZA: Koristili bombe za probijanje bunkera

AMERIČKA vojska napala je iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama namenjenim uništavanju utvrđenih podzemnih meta.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su američke snage uspešno ispalile više raketa dubokog prodora na identifikovane iranske raketne lokacije duž iranske obale moreuza.

- Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodnu plovidbu u moreuzu - saopštila je američka vojska.

Efektivno zatvaranje plovnog puta od strane Irana, kroz koji se kreće oko 20% svetskih pošiljki nafte, ozbiljno je poremetilo pomorski saobraćaj i doprinelo porastu globalnih cena nafte.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Masivne bombe, nazvane „razarači bunkera“, koje navodno koštaju 288.000 dolara svaka, manje su moćne od bombi od 13.600 kilograma koje su SAD koristile prošle godine za napad na tri podzemna nuklearna postrojenja u Iranu.

Za razliku od konvencionalnih bombi, razarači bunkera nisu dizajnirane da eksplodiraju u vazduhu, na zemlji ili na površini mete. One su obložene teškim, kaljenim čelikom i dizajnirane su da prodru duboko u zemlju pre nego što detoniraju.

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja