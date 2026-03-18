SAD UNIŠTILE IRANSKE RAKETNE LOKACIJE U BLIZINI ORMUZA: Koristili bombe za probijanje bunkera
AMERIČKA vojska napala je iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama namenjenim uništavanju utvrđenih podzemnih meta.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su američke snage uspešno ispalile više raketa dubokog prodora na identifikovane iranske raketne lokacije duž iranske obale moreuza.
- Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodnu plovidbu u moreuzu - saopštila je američka vojska.
Efektivno zatvaranje plovnog puta od strane Irana, kroz koji se kreće oko 20% svetskih pošiljki nafte, ozbiljno je poremetilo pomorski saobraćaj i doprinelo porastu globalnih cena nafte.
Masivne bombe, nazvane „razarači bunkera“, koje navodno koštaju 288.000 dolara svaka, manje su moćne od bombi od 13.600 kilograma koje su SAD koristile prošle godine za napad na tri podzemna nuklearna postrojenja u Iranu.
Za razliku od konvencionalnih bombi, razarači bunkera nisu dizajnirane da eksplodiraju u vazduhu, na zemlji ili na površini mete. One su obložene teškim, kaljenim čelikom i dizajnirane su da prodru duboko u zemlju pre nego što detoniraju.
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
ODMAZDA IRANA, IMA MRTVIH U TEL AVIVU: Detonacije kod američke ambasade u Bagdadu (VIDEO)
18. 03. 2026. u 07:35
PREVOZIO MARINCE? Ratni brod USS"Tripoli" primećen kod Singapura na putu ka Bliskom istoku
18. 03. 2026. u 07:24
"POJAČAĆEMO ODMAZDNE NAPADE" Komandant vazduhoplovnih snaga IRGC-a uputio poruku naciji
18. 03. 2026. u 07:15
IRAN POTVRDIO DA JE LARIDžANI UBIJEN: Bio je čovek od poverenja Alija Hamneija
17. 03. 2026. u 22:10
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
Komentari (0)