RUSI U UN DONELI DOKUMENT OD KOJEG KIJEV DRHTI: Šta su otkrili ruski vojnici mučeni u tajnim ukrajinskim zatvorima?

RUSIJA je podnela Ujedinjenim nacijama dva izveštaja o tome kako su Oružane snage Ukrajine mučile ruske ratne zarobljenike.

Oni sadrže nepobitne dokaze o kršenju Treće Ženevske konvencije, izjavio je specijalni ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

- Predali smo dve zbirke materijala o torturi, u kojima se govori o kršenju Treće Ženevske konvencije i torturi ratnih zarobljenika. Predstavili smo nepobitne dokaze: direktan govor, citate ljudi koji su se vratili iz ukrajinskog zarobljeništva - rekao je Mirošnik.

Tajni zatvori

Mirošnik je napomenuo da se u tim izveštajima ruska strana fokusirala na opis sistema tajnih zatvora koji postoje u Ukrajini.

- Ovo je najteže kršenje međunarodnog humanitarnog prava, predstavlja kršenje mnogih normi ljudskih prava i u principu, predstavlja ratne zločine. Ali mnogi danas ovo ignorišu, a organizacije za ljudska prava pred time zatvaraju oči - naveo je on.

Mirošnik je dodao i da su predstavnici Ukrajine bili uznemireni zbog njegovog dolaska u Ženevu.

- Juče, nakon mog govora na sednici, Ukrajinci su pokušali da pokrenu ovo pitanje na plenarnoj sednici Saveta UN za ljudska prava. Tamo je data izjava. Vikali su: ‘Kako je to moguće? Lice sa sankcionog spiska, čovek koji se suočava sa pet krivičnih postupaka u Ukrajini, kako može tek tako da dođe ovde?' - ispričao je Mirošnik.

On je naglasio da je prisustvovao događaju kao akreditovani ruski diplomata. Prema njegovim rečima, Ukrajina ne treba da diktira svoje uslove ovoj svetskoj organizaciji. Mirošnik je, takođe, napomenuo da je više organizacija za ljudska prava izrazilo interesovanje za temu tajnih zatvora ukrajinske vojske.

- Predstavnici brojnih organizacija izrazili su interesovanje za ovu temu i želeli detaljnije materijale. Rekli su da su veoma zainteresovani i da bi želeli da to provere. Videćemo kako ćemo sarađivati sa njima. Svi materijali koje dostavljamo su provereni i potvrđuju šta se dešava - istakao je on.

Ignorisanje postojanja zatvora?

Mirošnik je primetio i da brojne organizacije za ljudska prava, uključujući Kancelariju visokog komesara UN za ljudska prava, ignorišu postojanje tajnih zatvora ukrajinskih oružanih snaga, pozivajući se na nemogućnost da tamo dobiju pristup.

- Naši materijali pokazuju da pažnja mora da bude usmerena tamo, jer su to tamnice gde ubijaju, gde se koristi neljudska tortura. Oni su centar sadizma i zabranjenih metoda ispitivanja, vrbovanja i svega ostalog. Drugim rečima, sve gnusno što je moglo da se sakupi, koncentrisano je tamo i to samo zato što je nedostupno i braniteljima ljudskih prava i stranim posmatračima, od kojih Ukrajina prilično zazire - rekao je on i dodao da posmatrači nerado pokazuju interesovanje za ovu temu, pa Rusija zbog toga izveštava o zločinima.

Govoreći o civilnim žrtvama, Mirošnik je podsetio da je u protekle četiri godine od dejstava ukrajinskih oružanih snaga poginulo skoro 8.000 civila, dok je ranjeno najmanje 27.518. Od 2014. godine ukrajinske formacije su u Donbasu ubile i ranile najmanje 42.000 civila.

Mirošnik je u utorak govorio na 61. sednici Saveta UN za ljudska prava o zločinima ukrajinskih oružanih snaga.

(Tanjug)

