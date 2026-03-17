"NIKAD GA U ŽIVOTU NISAM ČUO TAKO LJUTOG": Otkriveni detalji razgovora iz Vašingtona, Evropa "zamutila vodu" SAD

Дејана Калинић
Dejana Kalinić

17. 03. 2026. u 18:49

AMERIČKI senator Lindzi Grejam, republikanac iz Južne Karoline, poručio je da je predsednik Donald Tramp ljut jer evropski saveznici ne žele da pruže vojnu pomoć u osiguravanju prolaza kroz Ormuski moreuz.

НИКАД ГА У ЖИВОТУ НИСАМ ЧУО ТАКО ЉУТОГ: Откривени детаљи разговора из Вашингтона, Европа замутила воду САД

Foto: Profimedia, Depositphotos

- Upravo sam razgovarao sa predsednikom SAD o nespremnosti naših evropskih saveznika da obezbede resurse za održavanje prohodnosti Ormuskog moreuza, što Evropi koristi daleko više nego Americi. Nikad ga u životu nisam čuo tako ljutog. Delim taj bes s obzirom na ono što je na kocki - poručio je Grejem u objavi na platformi "Iks" i dodao:

- Bahato je od naših saveznika da tvrde da Iran sa nuklearnim oružjem nije veliki problem i da je vojna akcija, kako bi se ajatolah sprečio u nabavci nuklearne bombe, naš problem, a ne njihov. Evropski pristup obuzdavanju nuklearnih ambicija ajatolaha pokazao se kao potpuni promašaj. Posledice slabog angažmana u osiguravanju Ormuskog moreuza biće dalekosežne i za Evropu i za Ameriku. Smatram se snažnim zagovornikom savezništva, ali u ovakvom trenutku, kada je na ozbiljnom ispitu, počinjem da preispitujem njegovu vrednost. Siguran sam da nisam jedini senator koji tako razmišlja - napisao je Grejam na mreži Iks.

Podsećamo, američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države još nisu spremne da obustave vojnu operaciju u Iranu, ali da će se to desiti "u veoma bliskoj budućnosti".

Tramp je novinarima u Beloj kući, odgovarajući na pitanje kako se američki saveznici angažuju da pomognu u pratnji tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz, koji su blokirale iranske snage, rekao da SAD nije potrebna nikakva pomoć.

KATOLIKOS-PATRIJARH cele Gruzije Ilija II preminuo je danas u klinici u Tbilisiju u 93. godini, saopštio je čuvar patrijaršijskog trona Gruzijske pravoslavne crkve, mitropolit Šio.

