"NIKAD GA U ŽIVOTU NISAM ČUO TAKO LJUTOG": Otkriveni detalji razgovora iz Vašingtona, Evropa "zamutila vodu" SAD

AMERIČKI senator Lindzi Grejam, republikanac iz Južne Karoline, poručio je da je predsednik Donald Tramp ljut jer evropski saveznici ne žele da pruže vojnu pomoć u osiguravanju prolaza kroz Ormuski moreuz.

- Upravo sam razgovarao sa predsednikom SAD o nespremnosti naših evropskih saveznika da obezbede resurse za održavanje prohodnosti Ormuskog moreuza, što Evropi koristi daleko više nego Americi. Nikad ga u životu nisam čuo tako ljutog. Delim taj bes s obzirom na ono što je na kocki - poručio je Grejem u objavi na platformi "Iks" i dodao:

- Bahato je od naših saveznika da tvrde da Iran sa nuklearnim oružjem nije veliki problem i da je vojna akcija, kako bi se ajatolah sprečio u nabavci nuklearne bombe, naš problem, a ne njihov. Evropski pristup obuzdavanju nuklearnih ambicija ajatolaha pokazao se kao potpuni promašaj. Posledice slabog angažmana u osiguravanju Ormuskog moreuza biće dalekosežne i za Evropu i za Ameriku. Smatram se snažnim zagovornikom savezništva, ali u ovakvom trenutku, kada je na ozbiljnom ispitu, počinjem da preispitujem njegovu vrednost. Siguran sam da nisam jedini senator koji tako razmišlja - napisao je Grejam na mreži Iks.

Just spoke to @POTUS about our European allies’ unwillingness to provide assets to keep the Strait of Hormuz functioning, which benefits Europe far more than America. I have never heard him so angry in my life. I share that anger given what’s at stake.



The arrogance of our… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 17, 2026

Podsećamo, američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države još nisu spremne da obustave vojnu operaciju u Iranu, ali da će se to desiti "u veoma bliskoj budućnosti".

Tramp je novinarima u Beloj kući, odgovarajući na pitanje kako se američki saveznici angažuju da pomognu u pratnji tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz, koji su blokirale iranske snage, rekao da SAD nije potrebna nikakva pomoć.

