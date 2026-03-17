"NIKAD GA U ŽIVOTU NISAM ČUO TAKO LJUTOG": Otkriveni detalji razgovora iz Vašingtona, Evropa "zamutila vodu" SAD
AMERIČKI senator Lindzi Grejam, republikanac iz Južne Karoline, poručio je da je predsednik Donald Tramp ljut jer evropski saveznici ne žele da pruže vojnu pomoć u osiguravanju prolaza kroz Ormuski moreuz.
- Upravo sam razgovarao sa predsednikom SAD o nespremnosti naših evropskih saveznika da obezbede resurse za održavanje prohodnosti Ormuskog moreuza, što Evropi koristi daleko više nego Americi. Nikad ga u životu nisam čuo tako ljutog. Delim taj bes s obzirom na ono što je na kocki - poručio je Grejem u objavi na platformi "Iks" i dodao:
- Bahato je od naših saveznika da tvrde da Iran sa nuklearnim oružjem nije veliki problem i da je vojna akcija, kako bi se ajatolah sprečio u nabavci nuklearne bombe, naš problem, a ne njihov. Evropski pristup obuzdavanju nuklearnih ambicija ajatolaha pokazao se kao potpuni promašaj. Posledice slabog angažmana u osiguravanju Ormuskog moreuza biće dalekosežne i za Evropu i za Ameriku. Smatram se snažnim zagovornikom savezništva, ali u ovakvom trenutku, kada je na ozbiljnom ispitu, počinjem da preispitujem njegovu vrednost. Siguran sam da nisam jedini senator koji tako razmišlja - napisao je Grejam na mreži Iks.
Podsećamo, američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države još nisu spremne da obustave vojnu operaciju u Iranu, ali da će se to desiti "u veoma bliskoj budućnosti".
Tramp je novinarima u Beloj kući, odgovarajući na pitanje kako se američki saveznici angažuju da pomognu u pratnji tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz, koji su blokirale iranske snage, rekao da SAD nije potrebna nikakva pomoć.
Sve najnovije vesti i dešavanja na Bliskom istoku možete čitati klikom OVDE.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
"DA, MAJK, ŽIV SAM" Netanjahu ismeva teorije zavere (VIDEO)
17. 03. 2026. u 18:26
TRAMP KIPTI OD BESA: Obrušio se na NATO - Nije nam potrebna ničija pomoć
17. 03. 2026. u 16:47
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
Komentari (0)