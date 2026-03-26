NEMAČKA I JAPAN U VOJNOM ZAGRLJAJU: Berlin ponudio, a Tokio prihvatio sporazum u oblasti vojne saradnje kao "odgovor na izazove"

NEMAČKA je predložila, a Japan prihvatio i ove dve sile, ponovo će imati vojni pakt!

Kao da se aktivirao vremeplov, nedostaje još Italija, pa da se ponovi situacija uoči Drugog svetskog rata, komentarišu analitičari i podsećaju da je sporazum, doduše samo o logističkoj saradnji u oblasti bezbednosti, Tokio već potpisao i sa Berlinom i sa Rimom. Na spisku država sa kojima Japan već od ranije ima dogovore kakav sada planira da parafira sa Nemačkom su i Francuska, Velika Britanija, SAD, Australija, Kanada i Indija.

Nemački ministar vojni, Boris Pistorijus, kaže da je reč o saradnji zarad lakšeg raspoređivanja trupa za obuku. Teško je, međutim, verovati da je takozvani Sporazum o recipročnom pristupu, tek okvir osmišljen da "olakša razmenu vojnika u zemljama jedne druge i značajno smanji birokratske prepreke"? A upravo je tim rečima vojnu saradnju Berlina i Tokija, opisao Pistorijus, boraveći sa japanskim kolegom, Šindžirom Koizumijem, u pomorskoj bazi Jokosuka, gde je stacionirana i Sedma flota američke mornarice.

Koizumi je ocenio da "je gotovo nemoguće da pojedinačna država sama reaguje na svetska dešavanja" i naglasio da "je značaj bliske saradnje između zemalja istomišljenika poput Japana i Nemačke veći nego ikada." Pistorijus je, navodi Dojče vele, rado prihvatio šlagvort.

- Iako smo udaljeni 9.000 kilometara vazdušnom linijom, delimo želju za očuvanjem međunarodnog prava i slobodne plovidbe - kazao je Pistorijus, sa čim se Koizumi složio.

Politiko, međutim, piše da ovaj predlog označava korak dalje u odnosu na nedavne nemačke angažmane u Indo-Pacifiku, uglavnom fokusirane na zajedničke manevre i kratkoročna raspoređivanja. To, ističe ovaj portal, "signalizira pomak ka strožoj strukturi vojne saradnje sa partnerima Berlina u regionu". Pistorijus, pak, obrazlaže da je to deo šireg odgovora na rastuću globalnu nestabilnost.

Partner sličan NATO BERLIN je, još 2010, klasifikovao Japan kao "partnera sličnog NATO", što je omogućilo širok spektar izvoza naoružanja i blisku saradnju u toj oblasti. Od 2021, na snazi je i bilateralni bezbednosni sporazum, koji reguliše razmenu poverljivih informacija, uključujući i one vezane za vojnu opremu.

- Koliko je naše partnerstvo blisko, postalo je jasno u svetlu aktuelnih dešavanja u Iranu i na Bliskom istoku. Sloboda morskih puteva mora biti garantovana i zaštićena - rekao je, ukazujući na veliku zavisnost Japana od uvoza energenata preko Ormuskog moreuza.

Obe zemlje, postale su demokratije tek po okončanju Drugog svetskog rata. Pre toga, nacistička Nemačka opustošila je Evropu, a imperijalni Japan, Aziju, podseća Dojče vele. Posle 1945, vojske obe zemlje, imaju sporednu ulogu. Bundesver, osnovan 1955, zasniva se na konceptu "građana u uniformi", odgovornih vojnika koji ne izvršavaju slepo naređenja. Japan je usvojio pacifistički ustav i vojsku naziva "Snage samoodbrane". Obe zemlje dobile su bezbednosne garancije od SAD kao najmoćnije vojne sile, uključujući i nuklearni štit.

Rat u Ukrajini, rastuće ambicije Kine za dominacijom u Indo-Pacifiku, dovele su do značajnog naoružavanja Japana. Istovremeno, po povratku Donalda Trampa u Belu kuću, pouzdanost SAD kao bezbednosnog garanta, dovedena je u pitanje. Tokio i Berlin, reagovali su na ove promene. Tadašnji nemački kancelar Olaf Šolc je 2022, najavio veća ulaganja u bezbednost, dok se Japan udaljava od pacifističke ustavne doktrine, a 2022, revidira nacionalnu strategiju odbrane. Japanska premijerka Sanae Takaiči želi da izmeni član 9 ustava, po kom se Japan "zauvek odriče rata" i da poveća izdvajanja za odbranu na najmanje dva odsto BDP.