MODŽTABA U TAJNOJ OPERACIJI PREBAČEN U MOSKVU? Sumnja se da je lično Putin predložio da se Rusi brinu o ranjenom vođi Irana

Visoki izvor blizak novom iranskom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju otkrio je za poznati kuvajtski list Al Džarida da je on prebačen u Moskvu ruskim vojnim avionom u izuzetno tajnoj operaciji, zbog svog zdravstvenog i bezbednosnog stanja. Po dolasku je odmah podvrgnut „uspešnoj“ operaciji i trenutno se nalazi na lečenju u bolnici u jednom od predsedničkih kompleksa.

Prema izvoru, povrede koje je Modžtaba zadobio tokom američko-izraelskog bombardovanja u početnim napadima na Iran 28. februara zahtevale su dobro opremljenu bolnicu, pažljivo medicinsko praćenje i posebne bezbednosne mere - što je, kako se navodi, nemoguće obezbediti u Iranu zbog nastavka intenzivnih napada, naročito nakon što je Izrael objavio da će ciljati novog vrhovnog vođu.

Izvor je objasnio da iranske bezbednosne službe posebno strahuju da bi lokacija Hamneija mlađeg mogla biti otkrivena praćenjem lekara i specijalista koji bi ga lečili. Zbog toga je prihvaćena preporuka da se lečenje obavi u Rusiji.

Putin predložio da se Hamnei reči u Rusiji?

Takođe je naveo da je ruski predsednik Vladimir Putin lično predložio da Modžtaba bude lečen u Rusiji tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom prošlog četvrtka. Iranski zvaničnici, uključujući i samog Hamneija, razmotrili su ruski predlog i odobrili ga. Modžtaba je potom u četvrtak uveče prebačen u Rusiju, gde ga leči tim ruskih lekara uz nekoliko iranskih lekara koji su ga pratili.

S druge strane, iranski izvor blizak reformistima rekao je za Al-Džaridu da postoje velike sumnje da je prvi govor koji se pripisuje Modžtabi Hamneiju zapravo napisao generalni sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani, jer se sadržaj poklapa sa njegovim ranijim izjavama.

Prema tom izvoru, Hamnei mlađi možda čak nije ni video taj govor, a činjenica da se nije javno pojavio niti postoji audio-snimak govora dodatno pojačava sumnje.

Netanjahu neće da kaže gde je Modžtaba

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je takođe nagovestio da Izrael ima informacije o mestu i stanju Modžtabe, ali da ih ne želi otkriti. Na svojoj prvoj konferenciji za novinare tokom rata u četvrtak, odgovarajući na pitanje o zdravstvenom stanju novog iranskog vođe, Netanjahu je rekao: „Neću mu dati životno osiguranje“, što je protumačeno kao nagoveštaj da Tel Aviv poseduje posebne obaveštajne podatke o njemu.

Prema izvorima iz Jerusalima, izraelske obaveštajne službe veruju da bi Modžtabina povreda mogla biti ozbiljnija nego što se prvobitno mislilo, dodajući da Tel Aviv nema potvrđene informacije da je napustio Iran.

List Al-Džarida je već 4. marta objavio da je Modžtaba povređen na levoj strani tela, od glave do stopala, nakon što su ruševine pale u njegovoj blizini — ali ne direktno na njega — tokom napada na kompleks u Teheranu u kojem se nalaze kuća i kancelarija vrhovnog vođe.

