PAKISTAN I TALIBANI KREĆU U TOTALNI OBRAČUN: Kina hitno reagovala

KINESKI ministar spoljnih poslova Vang Ji poručio je u razgovoru sa avganistanskim kolegom Amirom Kanom Mutakijem da sporove između Avganistana i Pakistana treba rešavati dijalogom, a ne upotrebom sile, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Vang je pozvao obe strane da ostanu mirne i pokažu uzdržanost, da što pre održe razgovore licem u lice, zatraže trenutni prekid vatre i nesuglasice rešavaju dijalogom. Dodao je da bi dalja upotreba sile samo dodatno zakomplikovala situaciju i povećala napetosti.

Saopštenje ministarstva usledilo je nakon što je Pakistan u petak bombardovao skladište goriva privatne avio-kompanije Kam Air u blizini aerodroma u Kandaharu, čime je dodatno pojačan do sada najteži sukob između susednih zemalja. U napadima je pogođen i Kabul.

Prema izveštajima, avganistanski talibani su potom napali pakistanske trupe na granici kao odmazdu za bombardovanje pijace i napade na Kabul. U tim sukobima poginulo je 15 pakistanskih vojnika.

Sve se to dešava u trenutku kada se odnosi između talibana i Indije poboljšavaju, dok je Indija dugogodišnji rival Pakistana.

Tokom razgovora Vang Ji i Amir Kan Mutaki razmenili su mišljenja i o situaciji u Iranu. Kineski ministar je poručio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući Avganistan, kako bi se obezbedio mir u regionu.

