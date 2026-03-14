PAKISTAN I TALIBANI KREĆU U TOTALNI OBRAČUN: Kina hitno reagovala
KINESKI ministar spoljnih poslova Vang Ji poručio je u razgovoru sa avganistanskim kolegom Amirom Kanom Mutakijem da sporove između Avganistana i Pakistana treba rešavati dijalogom, a ne upotrebom sile, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.
Vang je pozvao obe strane da ostanu mirne i pokažu uzdržanost, da što pre održe razgovore licem u lice, zatraže trenutni prekid vatre i nesuglasice rešavaju dijalogom. Dodao je da bi dalja upotreba sile samo dodatno zakomplikovala situaciju i povećala napetosti.
Saopštenje ministarstva usledilo je nakon što je Pakistan u petak bombardovao skladište goriva privatne avio-kompanije Kam Air u blizini aerodroma u Kandaharu, čime je dodatno pojačan do sada najteži sukob između susednih zemalja. U napadima je pogođen i Kabul.
Prema izveštajima, avganistanski talibani su potom napali pakistanske trupe na granici kao odmazdu za bombardovanje pijace i napade na Kabul. U tim sukobima poginulo je 15 pakistanskih vojnika.
Sve se to dešava u trenutku kada se odnosi između talibana i Indije poboljšavaju, dok je Indija dugogodišnji rival Pakistana.
Tokom razgovora Vang Ji i Amir Kan Mutaki razmenili su mišljenja i o situaciji u Iranu. Kineski ministar je poručio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući Avganistan, kako bi se obezbedio mir u regionu.
Preporučujemo
RAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Izvršen napad dronovima na naftni terminal u Emiratima, SAD bombardovale iransko ostrvo Harg
14. 03. 2026. u 06:47 >> 08:35
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
U TELU UKRAJINSKOG VOJNIKA NAĐENA GRANATA? Leš vraćen iz Rusije, hitno evakuisana mrtvačnica (FOTO)
TOKOM obdukcije stradalog ukrajinskog vojnika, čije je telo vraćeno iz Rusije u sklopu razmene, forenzičari su navodno otkrili neeksplodiranu granatu. Zbog opasnosti, osoblje mrtvačnice je evakuisano, a kontradiverzione ekipe i stručnjaci za razminiranje uklonili su i uništili eksploziv.
14. 03. 2026. u 07:49
