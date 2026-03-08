ŽESTOK NAPAD IRANA NA KUVAJT, NA METI I VAZDUHOPLOVNA BAZA: Ima mrtvih, aerodrom u plamenu, pogođena vladina zgrada

KUVAJT je tokom protekle noći bio meta više iranskih napada raketama i dronovima, čija su meta bili vazduhoplovna baza Al Adri, vladina zgrada u Kuvajt Sitiju, kao i rezervoari za gorivo na međunarodnom aerodromu, a tokom gašenja požara poginula su dva vatrogasca, saopštili su zvaničnici.

Foto: Iks Printksrin

Vatrogasna služba Kuvajta je saopštila na platformi Iks da su vatrogasci poginuli dok su "obavljali dužnost", ne navodeći detalje o okolnostima njihove smrti, prenosi Al Džazira.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je saopštio da je pogodio vazduhoplovnu bazu Al Adiri u Kuvajtu dronovima i raketama i da su uništeni američki centri za popravku helikoptera, rezervoari za gorivo i komandni centar.

- Nakon ovog talasa napada, u ovoj bazi je izbio strašan požar, a gust, crni dim se i dalje diže iz ove baze i može se videti iz daljine - navodi se u saopštenju.

Vlasti u Kuvajtu su ranije danas saopštile da su vatrogasci bili angažovani na gašenju požara koji je izbio u rezervoarima za gorivo na aerodromu u toj zemlji, nakon iranskih napada.

The Social Security building in Kuwait City is ablaze tonight following a suspected Iranian drone or debris impact.@Osinttechnical pic.twitter.com/i6nP9GwbF4 — Open Source Intel (@Osint613) March 8, 2026

U napadu dronova na Kuvajt u ranim jutarnjim satima danas je pogođen i vladin objekat kojim upravlja Javna institucija za socijalno osiguranje, gde je takođe izbio požar, prenosi BBC.

Odeljenje je ranije na društvenim mrežama saopštilo da su njegove glavne prostorije bile meta napada "što je rezultiralo materijalnom štetom na zgradi".

⚡️#BREAKING A large fire engulfed one of the towers in Kuwait after it was targeted by an Iranian suicide drone. pic.twitter.com/vtAAM0OQGG — War Monitor (@WarMonitors) March 8, 2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kuvajta je saopštilo da su dva pripadnika granične bezbednosti te zemlje poginula u zoru dok su bili na dužnosti, ne navodeći tačne okolnosti i mesto njihove smrti.

Civilni objekti u Kuvajtu su oštećeni od pada krhotina nakon presretanja dronovima, saopštila je kuvajtska vojska.

- Neki civilni objekti su pretrpeli materijalnu štetu kao rezultat krhotina i šrapnela koji su pali tokom operacija presretanja - rekao je portparol Ministarstva odbrane Kuvajta u objavi na platformi Iks.

🇰🇼🇮🇷‼️BREAKING :



Kuwait international airport take direct hit from Iranian attack. Airport is still burning #Kuwaitattack #IsraelIranConflict pic.twitter.com/6cJILdLnF3 — GeoIntel Today (@Geointelpv) March 8, 2026

Snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji je zahvatio kulu u Kuvajt sitiju.

Portparol Ministarstva odbrane Kuvajta je kazao da vazduhoplovne snage Kuvajta "nastavljaju da napadaju neprijateljske vazdušne mete", a vojska je pozvala građane i stanovnike da se "pridržavaju uputstava za bezbednost".

Rano jutros je na glavnom aerodromu u Kuvajtu izbio požar u rezervoarima za gorivo nakon napada dronom, kako je saopštila kuvajtska vojska, ali je u međuvremenu ugašen.

