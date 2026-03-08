NEMIRNA noć na Bliskom istoku, nakon što je Iran pokrenuo novi talas napada. U toku je deveti dan sukoba. Sirene su se više puta oglasile u Kuvajtu, u napadu pogođena i zgrada u kojoj su smeštene vladine kancelarije. Tramp zapretio novim napadima.

Evakuacija građana Srbije iz Dubaija

Avion Er Srbije sa 267 putnika, od kojih je 10 beba, upravo je poleteo sa aerodroma Al Maktoum u Dubaiju i očekuje se da sleti u Beograd pola sata posle ponoći.

Avion Er Srbije je poleteo ovog jutra iz Beograda radi evakuacije građana Srbije i u Dubai je sleteo oko pola dva po srpskom vremenu.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija.

IRCG preti odmazdom

Iran će preduzeti recipročne mere ukoliko se ne zaustave američko-izraelski napadi na njegovu energetsku i drugu ključnu infrastrukturu, saopštio je danas portparol Iranske revolucionarne garde (IRGC), upozorivši da bi dalja eskalacija mogla da dovede do naglog rasta cena nafte.

Ako se približi...

Komandant Vazduhoplovno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, brigadni general Madžid Musavi, izjavio je danas da Iran pažljivo prati izveštaje o dolasku američkog nosača aviona "Džerald R. Ford" u region i upozorio da su iranske snage spremne da reaguju ukoliko se brod približi regionalnim vodama.

Nije nafta ali je za CIA strateška roba Bliskog istoka

CIA to naziva "strateškom robom" Bliskog istoka. Ali, to nije nafta ili prirodni gas, već pijaća voda, piše Blumberg u analizi sukoba u Iranu i njegovih posledica.

Irak neće da ratuje

Ministar spoljnih poslova Iraka Fuad Husein osudio je danas napade širom njegove zemlje, ocenivši da imaju cilj da Irak uvuku u regionalni rat, i pozvao na njihovo hitno zaustavljanje, naglašavajući da Irak odbija sukobe i zalaže se za rešavanje konflikata kroz dijalog i diplomatiju.

-Napadi širom zemlje imaju za cilj da Irak uvuku u rat u regionu, što osuđujemo i zahtevamo da se odmah prekinu, izjavio je irački ministar spoljnih poslova, navodi se u saopštenu iračkog ministarstva.

Bibi i Tramp spremaju akciju bez presedana

Aragči: Ograničili smo domet naših raketa

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči odbacio je pozive za primirje na Bliskom istoku i izjavio da Teheran mora da nastavi sa borbom.

Tramp ne odustaje: Ja biram novog Velikog ajatolaha

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da sledeći lider Irana "neće dugo trajati" ukoliko nema odobrenje Bele kuće

- Moraće da dobije naše odobrenje. Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo trajati. Želimo da budemo sigurni da nećemo morati da se vraćamo na isto svakih deset godina, kada nemate predsednika poput mene koji će to uraditi - rekao je Tramp za ABC News, dok se Iran priprema da imenuje naslednika pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneja.

Branićemo se! Imamo pravo na samoodbranu

IRAN ima pravo na samoodbranu u skladu sa međunarodnim pravom, ostakao je na svom nalogu na Iksu portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei.

CENTKOM: Iranska vojska koristi gradove za operacije protiv SAD

CENTRALNA komanda američke vojske (Centkom) poziva Irance da ostanu kod kuće, jer tvrdi da režim Islamske Republike izvodi vojne operacije iz gusto naseljenih civilnih područja.

Zelenski šalje stručnjake za odbranu od dronova Trampu

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski najavio je danas da će ukrajinski stručnjaci za odbranu od dronova stići na Bliski istok sledeće nedelje.

-Mislim da će sledeće nedelje, kada stručnjaci budu na licu mesta pogledati i pomoći, jer odmah odlaze sa mogućnostima da pomognu. Onda ćemo krenuti dalje, rekao je Zelenski na zajedničkoj konfernciji za novinare sa holandskim premijerom Robom Jetenom u Kijevu.

Ukrajinski predsednik je ponovio da su se zemlje regiona Persijskog zaliva i Sjedinjene Američke Države obratile Ukrajini za podršku.



UAE: Izrael širi lažne vesti nismo izveli "simbolični" vojni napad u Iranu

Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskim Emirata za odbrambene, unutrašnje i spoljne poslove Rašid Al Nuaimi negirao je danas izveštaje pojedinih izraelskih medija u kojima se tvrdi da su UAE izveli "simbolični" vojni napad u Iranu, ističući da su to "lažne vesti".

"Ovo su lažne vesti. Kada nešto uradimo, imamo hrabrosti da to i objavimo", objavio je on na svom X nalogu.

Naftna industrija i brodarstvo u krizi

Američko-izraelski rat protiv Irana doveo je do poremećaja izvoza nafte i gasa sa Bliskog istoka i primorao zemlje regiona Persijskog zaliva, od Katara do Iraka, na obustavu proizvodnje, dok je to obustavu tokom vikenda objavio i Kuvajt, piše danas Rojters.

Analitičari predviđaju da će i Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati takođe uskoro morati da smanje proizvodnju pošto im ponestaje prostora za skladištenje nafte.

Raste broj civilnih žrtava u Iranu

U izraelsko-američkom ratu protiv Irana, koji je danas ušao u deveti dan, do sada je poginulo 1.200 civila, uključujući 200 dece, dok je preko 10.000 ljudi ranjeno, preneli su iranski mediji.

Novi napadi na mornaričku bazu u Haifi

Libanska grupa Hezbolah saopštila je da je danas izvela više napada na izraelske vojne objekte i severne gradove.

U jednoj izjavi, Hezbolah je naveo da je ispalio raketni napad na bazu Misgav u severnom Izraelu, koju je opisao kao logistički objekat.

Grupa je navela da je napad bio odgovor na ono što je nazvala izraelskim udarima na desetine libanskih gradova i naselja, uključujući južne predgrađa Bejruta.

Hezbolah je takođe saopštio da su njegovi borci lansirali „sofisticirane rakete“ na mornaričku bazu u Haifi.

Podsetimo, ranije je grupa navela da je izvela dva udara dronovima na severni izraelski grad Nahariju, opisujući udare kao deo prethodno upućene upozorenja gradu.

Iran: "Ovo nije rat koji smo mi izabrali"

Iranski ministar spoljnih poslova izjavio je da su napadi Teherana na američke ciljeve odgovor na ono što je opisao kao rat koji su nametnuli Sjedinjene Države i Izrael.

U intervjuu za En-Bi-Si, ministar je naveo da Iran nije izabrao konflikt i da deluje u samoodbrani.

- Ovo nije rat koji smo mi izabrali. Nametnuli su nam ga Sjedinjene Države i Izrael - rekao je, opisujući konflikt kao „neprovociran, neopravdan i nezakonit“.

On je dodao da su iranske vojne akcije usmerene na američke baze, objekte i sredstva u regionu, čak i ako se nalaze na teritoriji susednih zemalja.

UAE: Presreli smo iranske rakete i dronove

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata uspešno je presrela iranske balističke i krstareće rakete, kao i dronove, saopštilo je Ministarstvo odbrane zemlje.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى بنجاح للصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات الإيرانية.



UAE Air Defences Successfully Intercept

Iranian Ballistic and Cruise Missiles and UAVs Attacks#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMinistryOfDefence pic.twitter.com/3XIH5xks4J — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 8, 2026

U saopštenju nije naveden tačan broj presretnutih raketa i dronova, ali je uz saopštenje priložena infografika koja prikazuje ukupan broj raketa i dronova otkrivenih i presretnutih tokom rata koji je vodio Iran.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



UAE air defences are… pic.twitter.com/iqXU20WtR4 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 8, 2026

Ministarstvo odbrane nije pružilo dodatne detalje o napadima niti o mogućoj šteti ili žrtvama.

394 osobe poginule u Libanu od početka sukoba

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je broj poginulih u izraelskim vazdušnim napadima u protekloj nedelji porastao na 394.

Juče je objavljena brojka od 294 poginule osobe.

Među poginulima u izraelskim napadima je 83 dece i 42 žene, saopštio je danas libanski ministar zdravlja, navodi agencija AFP.

Rakan Nasredidin je novinarima takođe rekao da je među poginulima devet pripadnika spasilačkih službi.

Izraelski predsednik: Napadi na Iran odgovor na iranske zalihe balističkih raketa

Izraelski predsednik Isak Hercog izjavio je danas da su napadi na Iran delom odgovor na to što se Teheran ubrzano približavao ka zalihama od 20.000 balističkih raketa.

On je dodao da je to deo razloga zašto su Izrael i SAD odlučili da “brzo deluju“ kako bi uklonili pretnju, preneo je Bi-bi-si.

Izraelski predsednik je takođe naveo da Iran nije poštovao nijednu ulogu međunarodnog prava i da ga je prekršio “napadom“ na britansku bazu na Kipru.

Odgovarajući na pitanje zašto Izrael ima pravo da napada zemlje van Irana, poput Libana, Hercog je kazao da njegova zemlja to nije uradila, već da je bila žestoko napadnuta od strane Hezbolaha.

- Mi imamo puno pravo da se branimo - zaključio je on.

Emanuel Makron: Upravo sam se sastao sa Emirom Katara

- Ponovio sam mu potpunu solidarnost Francuske sa Katarom u suočavanju sa neprihvatljivim napadima kojima je izložen.

Istakao sam Šeiku Tamimu naše priznanje za efikasnost kojom katarske oružane snage obezbeđuju sigurnost svih u Kataru, uključujući i naše državljane.

Slažemo se o značaju obezbeđenja energetskih isporuka, što podrazumeva da tankeri mogu nesmetano ploviti Crvenim morem i Prolazom Hormuz.

Naša solidarnost sa Katarom je aktivna. Razgovarali smo o odbrambenoj vojnoj podršci, naročito u vazdušnoj oblasti, koju Francuska trenutno pruža u regionu u korist Katara.

Francuska je pouzdan i odan saveznik. Nastaviće da ispunjava svoje obaveze zajedno sa Katarom.

Katar i Francuska dele isto uverenje: iza buke oružja, trajna stabilnost za sve mora proći putem deeskalacije i pregovora - istakao je Makron.

Je viens de m’entretenir avec l’Émir du Qatar.



Je lui ai redit la solidarité totale de la France avec le Qatar face aux attaques inacceptables dont il fait l’objet.



J’ai fait part à Cheikh Tamim de notre reconnaissance pour l’efficacité avec laquelle les forces armées… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026

Broj povređenih u napadu u Izraelu raste

Broj povređenih u navodnom iranskom napadu kasetnim bombama na centralni Izrael porastao je na šest, saopštile su službe hitne pomoći. Službe hitne pomoći saopštile su da je muškarac u četrdesetim godinama teško povređen u Tel Avivu. Još pet osoba je povređeno u Petah Tikvi, uključujući 25-godišnjeg muškarca u umerenom stanju i tri osobe u dobrom stanju.

Dvojica izrelskih vojnika poginula u napadu: Detalji napada Hezbolaha u Libanu

Dvojica izraelskih vojnika poginula su u napadu Hezbolaha na južnom Libanu rano ujutru, saopštava vojska.

Jedan od poginulih je nazvan kao narednik prve klase Maher Hatar, 38 godina, operater teške mehanizacije u borbeno-inženjerskoj jedinici 91. “Galilaj” regionalne divizije, iz Madždal Šamsa.

Ime drugog vojnika biće objavljeno kasnije, saopštava vojska.

Two IDF soldiers were killed in a Hezbollah attack in southern Lebanon early this morning, the military announces. pic.twitter.com/HXrFn3bGIw — News Now (@NewsNowUS) March 8, 2026

Pogledajte slike iz Libana

Šestoro povređenih u navodnom iranskom napadu kasetnom bombom u centralnom Izraelu

Broj povređenih u navodnom iranskom napadu kasetnom bombom na centralni Izrael porastao je na šest, saopštila je služba hitne pomoći Magen David Adom.

Hitna služba navodi da je muškarac u četrdesetim godinama teško ranjen u Tel Avivu. U Petah Tikvi povređeno je još pet osoba, među kojima je muškarac star 25 godina u umereno teškom stanju, dok su tri osobe u dobrom stanju.

UAE: Nismo napali Iran, to su lažne vesti

Nakon što su se pojavili izveštaji hebrejskih medija u kojima se tvrdi da su Ujedinjeni Arapski Emirati izveli „simbolički“ vojni napad u Iranu, izvori iz Emirata to negiraju kao „lažne vesti“ i „neprikladne“.

U izveštajima se navode anonimni izraelski zvaničnici koji su rekli da su UAE napali postrojenje za desalinizaciju u Iranu nakon konsultacija između izraelskih i emiraćkih zvaničnika tokom vikenda, kao odgovor na Teheranove odmazdne napade preko Zaliva tokom tekuće američko-izraelske kampanje bombardovanja Irana.

- Ovo su lažne vesti. Kada nešto uradimo, imamo hrabrosti da to objavimo - napisao je na Iks nalogu predsednik Saveznog nacionalnog saveta UAE za odbrambene, unutrašnje i spoljne poslove Rašid Al Nuaimi.

Udar na centralni Izrael balitičkom raketom, troje povređeno

Tri osobe su povređene, jedna teško, na dve lokacije u centralnom Izraelu nakon najnovijeg iranskog napada balističkom raketom za koju se sumnja da nosi kasetnu bojevu glavu, saopštile su službe za vanredne situacije.

UAE: U toku akcija vazdušne odbrane

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je u toku reakcija vazdušne odbrane UAE na pretnje raketama i dronovima iz Irana.

- Zvuci koji se čuju rezultat su presretanja raketa i dronova od strane sistema protivvazdušne odbrane - navelo je Ministarstvo odbrane UAE u objavi na društvenoj mreži Iks.

Takođe, saopšteno je da je vazdušna odbrana UAE danas otkrila 17 balističkih raketa, od kojih je 16 uništeno, dok je jedna pala u more.

Ukupno je otkriveno i 117 bespilotnih letelica, od kojih je 113 presretnuto, dok su četiri bespilotne letelice pale na teritoriju zemlje.

Eksplozije odjekuju Dubaijem

Eksplozije su se čule u glavnom gradu UAE, Abu Dabiju, rekli su očevici za AFP, dok Iran nastavlja svoje napade širom regiona Zaliva.

Abu Dabi je već više od nedelju dana žrtva redovnih napada otkako je Teheran započeo kampanju odmazde u regionu nakon što su SAD i Izrael pokrenuli vazdušni rat protiv njega.

Amerikanci oprezni: Iran bi mogao da dođe do uranijuma u objektu pogođenom prošle godine

Američke obaveštajne agencije ustanovile su da bi Iran, ili potencijalno neka druga grupa, mogli da dođu do primarnog skladišta visoko obogaćenog uranijuma iako se ono nalazi zatrpano ispod nuklearnog postrojenja u Isfahanu koje je pogođeno u američkom napadu prošle godine, navelo je više zvaničnika upoznatih sa poverljivim izveštajima, piše danas "Njujork tajms".

Oni su naveli da Iran može da dođe to tih količina uranijuma preko veoma uskog prolaza, a ostaje nejasno koliko brzo može da premesti uranijum koji se nalazi u formi gasa i uskladišten je u kanisterima.

Američki zvaničnici su rekli da američke obaveštajne agencije stalno nadgledaju lokaciju u Isfahanu i da veruju da bi mogle da otkriju i reaguju na svaki pokušaj iranske vlade, ili drugih grupa da premeste uranijum.

Potvrđeno, izabran naslednik Hamneija: Čeka se samo objava imena novog verskog vođe

Iranski Savet eksperata, svešteničko telo koje je zaduženo za izbor novog vrhovnog vođe te zemlje, donelo je odluku o nasledniku Alija Hamneija iako ime još nije objavljeno, izjavili su članovi tog tela.

- Određen je najpogodniji kandidat, koga je odobrila većina Skupštine eksperata - rekao je član tela za izbor vrhovnog vođe, Mohsen Hejdari koji predstavlja provinciju Huzestan, prenosi Al Džazira.

Još jedan član Saveta eksperata, Mohamed Mehdi Mirbageri potvrdio je u videu koji je objavila iranska novinska agencija Fars da je "postignuto čvrsto mišljenje koje odražava stav većine".

Tramp presekao: Neće da šalje Kurde na Iran

Iako se već nekoliko dana spekuliše da bi Kurdi trebalo da pokrenu kopneni napad na Iran, predsednik SAD Donald Tramp je odbacio tu mogućnost.

– To sam isključio, ne želim da Kurdi uđu. Ne želim da Kurdi budu povređeni, da budu ubijeni. Imali smo dobar odnos. Spremni su da uđu, ali sam im zaista rekao da ne želim da uđu - rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Van.

Tramp je dodao da Vašington „ne želi da rat učini još komplikovanijim nego što već jeste“.

SAD traže od Šri Lanke da ne vraća u Iran preživele sa potopljenog broda

Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na Šri Lanku da ne vrati natrag u Iran preživele sa potopljenog iranskog ratnog broda, kao i mornare sa drugog iranskog broda koji se nasukao u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Šri Lanke, navodi se u internoj depeši Stejt departmenta u koju je Rojters imao uvid.

U internom telegramu Stejt departmenta, od vlade Šri Lanke se traži da ni posada broda "Bušer", ni 32 preživela sa broda "Dena" kojga je potopila američka podmornica, ne budu vraćeni u Iran.

- Vlasti Šri Lanke trebalo bi da minimiziraju iranske pokušaje da iskoriste pritvorenike za propagandu - navodi se u internoj depeši.

Saudijska Arabija upozorila Iran da bi mogla da uzvrati ako se napadi nastave

Saudijska Arabija je upozorila Teheran da, iako je za diplomatsko rešenje iranskog konflikta sa Sjedinjenim Američkim Državama, kontinuirani napadi na kraljevinu i njen energetski sektor mogli bi da navedu Rijad da uzvrati, navela su četiri upućena izvora za Rojters.

Ova poruka je preneta Iranu pre nego što se iranski predsednik Masud Pezeškijan juče u govoru izvinio susednim zemljama regiona Persijskog zaliva zbog akcija Teherana, u očiglednom nastojanju da ublaži gnev regiona zbog iranskih udara kojima su pogođeni civilni ciljevi, navela je agencija.

Dva dana ranije, šef saudijske diplomatije, princ Faisal bin Farhan, razgovarao je sa iranskim kolegom Abasom Arakčijem i jasno izneo stav Rijada, naveli su neimenovani izvori.

U Kuvajtu Iran gađao vazduhoplovnu bazu Al Adri, vladinu zgradu i aerodrom

Kuvajt je tokom protekle noći bio meta više iranskih napada raketama i dronovima, čija su meta bili vazduhoplovna baza Al Adri, vladina zgrada u Kuvajt Sitiju, kao i rezervoari za gorivo na međunarodnom aerodromu, a tokom gašenja požara poginula su dva vatrogasca, saopštili su zvaničnici.

The Social Security building in Kuwait City is ablaze tonight following a suspected Iranian drone or debris impact.@Osinttechnical pic.twitter.com/i6nP9GwbF4 — Open Source Intel (@Osint613) March 8, 2026

Vatrogasna služba Kuvajta je saopštila na platformi Iks da su vatrogasci poginuli dok su "obavljali dužnost", ne navodeći detalje o okolnostima njihove smrti, prenosi Al Džazira.

⚡️#BREAKING A large fire engulfed one of the towers in Kuwait after it was targeted by an Iranian suicide drone. pic.twitter.com/vtAAM0OQGG — War Monitor (@WarMonitors) March 8, 2026

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je saopštio da je pogodio vazduhoplovnu bazu Al Adiri u Kuvajtu dronovima i raketama i da su uništeni američki centri za popravku helikoptera, rezervoari za gorivo i komandni centar.

🇰🇼🇮🇷‼️BREAKING :



Kuwait international airport take direct hit from Iranian attack. Airport is still burning #Kuwaitattack #IsraelIranConflict pic.twitter.com/6cJILdLnF3 — GeoIntel Today (@Geointelpv) March 8, 2026

Iranski Crveni polumesec: Rizik od toksičnih kiša nakon eksplozija u naftnim objektima

Iranski Crveni polumesec (ICP) upozorio je danas na rizik od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima u Iranu.

ICP je upozorio civile u objavi na Telegramu da preduzmu mere predostrožnosti, navodeći da kiša može da postane toksična nakon eksplozija u naftnim postrojenjima, prenela je Al Džazira.

Ističe se da takva kiša može da izazove hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.

ICP je dao uputstva građanima da nakon eksplozija naftnih postrojenja ni pod kojim uslovima ne napuštaju svoje domove, a da se, ukoliko su napolju, odmah sklone ispod betonskih ili metalnih krovova i da izbegavaju da se sklone ispod drveća.

Profesor na Univerzitetu u Teheranu Foad Izadi rekao je da je trenutno oko podne po lokalnom vremenu, a izgleda kao da je noć, zbog dima nakon eksplozija naftnih postrojenja u tom gradu.

Reporter Si-en-en-a iz Teherana: Pada crna kiša

Skoro 10 miliona stanovnika Teherana probudilo se jutros pod gustim crnim oblacima nakon što su izraelski napadi pogodili iranska skladišta nafte, izvestio je iz prestonice Fred Plejtgen sa CNN-a. „Vidite da je kiša, ili kišnica, zapravo crna - čini se da je zasićena naftom. Dakle, to je ono što pada nad iranskom prestonicom jutros, neka vrsta kiše pomešane sa naftom, nakon što su se dogodili napadi“, objasnio je.

🇮🇷🛢️ CNN’s Frederik Pleitgen says black, oil-contaminated rain is falling over Tehran after strikes on oil facilities by U.S. / Israeli airstrikes. pic.twitter.com/6erG3cmtQg — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 8, 2026

Izraelska vojska upozorila da će progoniti svakog naslednika Hamneija

Izraelska vojska upozorila je danas da će nastaviti da progoni svakog naslednika vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u američkim i izraelskim napadima na Iran.

U objavi na platformi Iks na farsiju, izraelska vojska je upozorila da će progoniti i svaku osobu koja pokuša da imenuje naslednika za Hamneija, odnosno svešteničko telo "savet eksperata", koje je zaduženo za izbor vrhovnog vođe Irana, prenosi Rojters.

Upozorenje je izraelska vojska objavila u trenutku kada se savet eksperata sprema da se sastane kako bi izabralo sledećeg vrhovnog vođu Irana.

Dva kuvajtska graničara ubijena, soliter u prestonici u plamenu

Kuvajt je saopštio da su dva graničara ubijena nakon što je zemlja pogođena raketama i dronovima.

Identifikovani su kao potpukovnik Abdulah Imad el-Šarah i kapetan Fahd Abdulaziz el-Madžmud.

U saopštenju, ministarstvo odbrane Kuvajta navodi da su ubijeni „dok su obavljali svoju nacionalnu dužnost“.

Nije dalo dodatne detalje o okolnostima njihove smrti. Dva graničara su najnovije žrtve rata u Kuvajtu od izbijanja američko-izraelskog sukoba sa Iranom pre nešto više od nedelju dana.

Dva vojnika i jedno dete su takođe poginuli prošle nedelje.

Vatrogasci su se i dalje borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu i u visokoj vladinoj zgradi u prestonici jutros, javila je državna novinska agencija.

🇮🇷🇺🇸🇰🇼⚡️BREAKING: A high rise building in Kuwait is on fire following a drone strike, possibly an assassination attempt. pic.twitter.com/nCTiK70EIF — MonitorX (@MonitorX99800) March 8, 2026

Iranska garda otkrila koliko dugo može voditi intenzivan rat: Do sada smo koristili slabije rakete, videćete u narednim danima

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da bi snage te zemlje mogle voditi intenzivan rat šest meseci protiv Sjedinjenih Država i Izraela.

Sukob je ušao u drugu nedelju, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je nastavak rata protiv Irana „svom snagom“, uz plan da se ukloni državno rukovodstvo.

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen je prošle nedelje u zajedničkim američko-izraelskim napadima, što je izazvalo regionalni sukob.

UN: Rat u Iranu predstavlja trenutak ozbiljne opasnosti

Šef humanitarnih poslova Ujedinjenih nacija Tom Flečer izjavio je da američko-izraelski napad na Izrael i uzvratni iranski udari na okolne zemlje na Bliskom istoku predstavljaju "trenutak ozbiljne opasnosti" i da se vidi "masivan uticaj na civile (sa) stotinama hiljada raseljenih".

Flečer je za Bi-bi-si rekao da postoje i "sekundarni uticaji" rata, u zemljama kao što su Avganistan i Pakistan, "gde su potrebe već bile velike i gde se raseljava sve više ljudi".

Dodao je da je zabrinut da zbog rata u Iranu druge krize, poput onih u Sudanu i Ukrajini, sve više padaju na listi prioriteta.

On je pozvao da prevlada razmišljanje "hladnim glavama". "Moramo se odmah povući sa ivice", zaključio je Flečer.

Netanjahu: Izrael će nastaviti da napada Iran svom snagom

Rat protiv Irana će se nastaviti nesmanjenom žestinom i bez kompromisa, poručio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

- Izrael ima organizovan plan sa mnogo iznenađenja za sledeću fazu rata sa Iranom - rekao je Netanjahu u video-obraćanju, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je naveo, cilj je da se destabilizuje režim u Teheranu i "omoguće promene".

Netanjahu je zapretio pripadnicima Iranske revolucionarne garde (IRGC).

- I vi ste nam na nišanu. Ko god spusti oružje, neće mu se ništa loše dogoditi. Ko god to ne učini, snosiće posledice svojih postupaka - upozorio je Netanjahu.

U obraćanju iranskom narodu, Netanjahu je rekao da Izrael "ne pokušava da podeli Iran, već da ga oslobodi", ali da konačni uspeh zavisi od samih Iranca.

Laridžani: Glavni cilj neprijatelja je bio raspad Irana, ali plan je propao

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani izjavio je sinoć da je glavni cilj SAD i njihovih saveznika bio razbijanje teritorijalnog integriteta Irana, ali da su jedinstvo naroda i efikasno upravljanje zemlje osujetili taj plan.

- U prvim danima rata neprijatelj je želeo da šokira iranski narod kroz atentate na vojne lidere i predsednika države, kao i kroz ekonomski pritisak, ali su te strategije propale. Amerikanci su računali da će Iran brzo klonuti pod pritiskom, ali nisu uzeli u obzir dubinu istorijskog i kulturnog iskustva našeg naroda - rekao je Laridžani i dodao da je jedinstvo naroda Irana sprečilo nastanak unutrašnjeg konflikta i razdora među etničkim grupama, prenosi agencija Tasnim.

On je, takođe, naglasio da su pokušaji izazivanja nestašica hrane i goriva i pritisak na lokalne vlasti, propali zahvaljujući koordinaciji vlade i lokalnih zvaničnika.

Aksios: SAD i Izrael razgovarali o slanju specijalnih snaga u Iran zbog uranijuma

Sjedinjene Američke Države i Izrael su razgovarali o slanju specijalnih snaga u Iran kako bi osigurali njegove zalihe visoko obogaćenog uranijuma u ​​kasnijoj fazi rata, izjavila su četiri izvora koja su upoznata sa razgovorima.

Izraelski zvaničnik u sektoru odbrane rekao je za Aksios da američki predsednik Donald Tramp i njegov tim ozbiljno razmatraju slanje jedinica za specijalne operacije u Iran za specifične misije.

Američki zvaničnik je rekao da je Trampova administracija razmatrala dve opcije - potpuno uklanjanje materijala iz Irana ili dovođenje nuklearnih stručnjaka da ga razblaže na licu mesta.

Dva izvora upoznata sa tim pitanjem rekla su da su takve operacije bile deo opcija koje su predočene Trampu pre početka rata sa Iranom.

Arakči: Tramp je ugušio mogućnost deeskalacije sukoba u regionu Bliskog istoka

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je sinoć da je američki predsednik Donald Tramp gotovo "ugušio iransku otvorenost za deeskalaciju" u regionu Bliskog istoka, koja je postojala pod uslovom da se vazdušni prostor, teritorija i vode susednih zemalja ne koriste za napade na Iran.

On je upozorio da će SAD biti odgovorne za "intenziviranje" iranskih akcija.

- Trampova pogrešna interpretacija iranskih namera i sposobnosti ubila je šansu za smanjenje tenzija. Odgovornost za dalje jačanje iranske odbrane biće na američkoj administraciji - istakao je Arakči na platformi Iks.

Dodao je da je sedmodnevna Trampova avantura već koštala američku vojsku 100 milijardi dolara i života mladih vojnika, a da će troškovi biti prebačeni na obične Amerikance kroz rast cena na pumpama.

U napadima na Isfahan u Iranu poginulo 11 osoba

U američko-izraelskim napadima na iranski Isfahan poginulo je 11 osoba, prenosi danas Al Džazira.

Iranska novinska agencija Tasnim javila je da su američko-izraelski avioni napali nekoliko proizvodnih radionica i klub za jahanje u provinciji Isfahan.

U napadima je ranjeno više osoba.

Tokom noći mete napada bili su i gradovi Nadžafabad, Aran, Bidgol, Barhar, Homenei Šahr, Šahreza, Falavardžan i Mobarakeh.

U izraelskim napadima na iranska naftna postrojenja poginule četiri osobe

Najmanje četiri osobe poginule su u izraelskim napadima na iranska naftna postrojenja u Teheranu i provinciji Alborz, izjavio je danas iranski zvaničnik.

U izraelskim napadima pogođena su četiri skladišta nafte i centar za prenos naftnih derivata u Teheranu i Alborzu, prenosi Al Džazira.

Kako su saopštile iranske vlasti, uprkos napadu, "nema nedostatka goriva", a iranske snage bezbednosti "trenutno su angažovane u operacijama gašenja požara".

Među poginulima su i dva vozača cisterni za naftu.

Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana

Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v.d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović.

Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika.

Za sutra, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju.

Izraelska vojska: Uništeno više iranskih borbenih aviona F-14 u napadima na Isfahan

Izraelske odbrambene snage saopštile su jutros da su uništile više iranskih borbenih aviona F-14 u napadima na aerodrom u Isfahanu u subotu.

U saopštenju se navodi da su pogođeni i sistemi za detekciju i odbranu koji su predstavljali rizik za avione izraelskog vazduhoplovstva, preneo je Tajms of Izrael.

Ističe se da je uništavanje aviona F-14 u subotu, zajedno sa napadima u petak u kojima je uništeno 16 aviona koje su koristile snage Kuds Iranske revolucionarne garde na teheranskom međunarodnom aerodromu Mehrabad, deo napora da se ojača izraelska kontrola nad nebom iznad Irana.

Američki F-14 isporučeni su Iranu pre Islamske revolucije 1979. godine.

Troje povređenih u Bahreinu od šrapnela u raketnom napadu

Troje ljudi u Bahreinu zadobilo je povrede od šrapnela u jutrošnjem raketnom napadu nad zgradom univerziteta u gradu Muharak, saopštile su vlasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je na mreži Iks da su delovi rakete takođe izazvali materijalnu štetu, a za to je optužilo "otvorenu iransku agresiju".

Ministarstvo je navelo da su civilne mete "napadnute neselektivno" i da je postrojenje za desalinizaciju vode pretrpelo materijalnu štetu usled napada dronom.

Postignut konsenzus o novom vrhovnom vođi Irana

Telo zaduženo za imenovanje vrhovnog vođe Irana postiglo je većinski konsenzus o imenovanju novog vrhovnog lidera, izjavio je danas jedan od članova veća, ajatolah Mohamedmehdi Mirbakeri.

Mirbakeri je rekao da je postignut većinski konsenzus, ali da treba rešiti "neke prepreke" oko procesa izbora vrhovnog vođe, prenosi Al Džazira, pozivajući se na iranske državne medije.

Iranski mediji su naveli da je telo zaduženo za imenovanje vrhovnog vođe Irana imalo manje neslaganje oko toga da li njihova konačna odluka treba da usledi nakon ličnog sastanka sa izabranim vrhovnim vođom, ili bez poštovanja ove formalnosti.

Nakon što je prethodni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u američko-izraelskim napadima prvog dana rata, 28. februara formiran je tročlani savet za vođstvo koji privremeno upravlja zemljom neposredno nakon smrti vrhovnog vođe.

U njegovom sastavu su iranski predsednik Masud Pezeškijan, šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei i šef paravojne milicije Basidža Alireza Arafi.

Vozač automobila poginuo u Dubaiju pogođen ostacima presretnutog projektila

Vlasti u Dubaiju su sinoć potvrdile da su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Kancelarija za medije grada Dubaija objavila je na svojoj stranici na mreži Iks da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, kao i da je pokrenuta istraga o okolnostima ove nesreće, prenosi portal Golf News.

Ranije juče su evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu, preneo je CNN.

Iran tokom noći napao 4 države: Ispaljene rakete i dronovi

Iran je tokom protekle noći izvršio više napada raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein, prenosi danas Al Džazira.

Iran je tokom protekle noći izvršio više napada raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein, prenosi danas Al Džazira.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je iranski napad dronom prouzrokovao materijalnu štetu na postrojenju za desalinizaciju vode.

Pezeškijan objasnio: Neprijatelji loše protumačili izjavu o prekidu napada na susede

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova izjava da Iran neće napadati susedne zemlje osim ukoliko ga one ne napadnu prve "pogrešno protumačena od strane neprijatelja koji želi da poseju podele među susedima", prenela je danas iranska državna televizija.

- Više puta je rečeno da smo braća i da moramo imati dobre odnose sa susedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa (susednom) zemljom ili da želimo da uznemirimo njen narod - rekao je Pezeškijan, prenosi Rojters.

Hegset oštro zapretio: Ako ubijate Amerikance i pretite im bilo gde, progonićemo vas i ubijaćemo vas

Američki ministar odbrane Pit Hegset zapretio je svima koji ubiju nekog Amerikanca bilo gde u svetu da će se američke snage za to osvetiti.

- Ako ubijate Amerikance, ako pretite Amerikancima bilo gde na svetu, progonićemo vas bez oklevanja i ubijaćemo vas - naveo je Hegset u objavi na platformi Iks Centralne komande američke vojske (CENTCOM).

"If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation and we will kill you." - Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/l0jkXxI74y — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu?

Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.

Prema saopštenju, policija je oko 1 sat iza ponoći dobila više dojava o eksplozijama.

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

"Stigli smo posle kratkog vremena i utvrdili da je došlo do eksplozije koja je pogodila američku ambasadu", rekao je šef interventnog tima policija Majkl Delemir.

On kaže da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u ambasadu.

Teheran u plamenu

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju vatrene lopte na nebu iznad Teherana.

Ovo se dešava nakon što su Izraelske odbrambene snage saopštile da su pogodile "nekoliko kompleksa za skladištenje goriva" u iranskoj prestonici.

Napadnuta ambasada SAD u Oslu

Američka ambasada u Oslu pretrpela je manju štetu nakon što je pogođena eksplozijom rano u nedelju. Prema prvim informacijama, nije bilo povređenih.

Portparol policije Mikael Delemir rekao je za NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje ambasade, dodajući da je u toku potraga za osumnjičenima.

Očevici su rekli lokalnim medijima da su čuli glasnu eksploziju u blizini kompleksa ambasade u zapadnom Oslu oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu.

Nije poznato ko je odgovoran za napad.

Rakete ispaljene na Emirate

Sirene su se oglasile u Emiratima. Građani u UAE su pozvani da se sklone na bezbedno zbog pretnje od napada.

Gori aerodrom u Kuvajtu

Vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, a mete su bile i zgrade vlade.

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom.

Zvanično sedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.

🇮🇷🇺🇸🇰🇼⚡️BREAKING: A high rise building in Kuwait is on fire following a drone strike, possibly an assassination attempt. pic.twitter.com/nCTiK70EIF — MonitorX (@MonitorX99800) March 8, 2026

Liban na meti napada

Tokom noći zabeležene eksplozije u južnim delovima Bejruta.

