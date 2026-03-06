Svet

PANIKA U DUBAIJU, STIGLO HITNO UPOZORENJE ZBOG IRANSKOG NAPADA: Potražite odmah sklonište u najbližoj bezbednoj zgradi

06. 03. 2026. u 10:55

NOVINSKA agencija AFP je izvestila da je vlada Emirata poslala upozorenje u kojem upozorava ljude u Dubaiju na „potencijalne raketne pretnje“.

ПАНИКА У ДУБАИЈУ, СТИГЛО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ ЗБОГ ИРАНСКОГ НАПАДА: Потражите одмах склониште у најближој безбедној згради

AP Photo/Altaf Qadri

Upozorenje Ministarstva unutrašnjih poslova UAE putem mobilnog telefona poziva ljude da potraže sklonište dok se grad suočava sa odmazdnim napadima Irana.

- Zbog trenutne situacije, potencijalnih raketnih pretnji, potražite odmah sklonište u najbližoj bezbednoj zgradi i držite se podalje od prozora, vrata i otvorenih prostora - navodi se u upozorenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata savetovalo je ljudima i da "sačekaju dalja uputstva".

Takođe, kako se navodi, osoblje aerodroma u Abu Dabiju prati ljude unutra do skloništa.

Podsetimo, Dubai i Abu Dabi su poslednjih dana česta meta iranskih dronova i raketa.

