PANIKA U DUBAIJU, STIGLO HITNO UPOZORENJE ZBOG IRANSKOG NAPADA: Potražite odmah sklonište u najbližoj bezbednoj zgradi
NOVINSKA agencija AFP je izvestila da je vlada Emirata poslala upozorenje u kojem upozorava ljude u Dubaiju na „potencijalne raketne pretnje“.
Upozorenje Ministarstva unutrašnjih poslova UAE putem mobilnog telefona poziva ljude da potraže sklonište dok se grad suočava sa odmazdnim napadima Irana.
- Zbog trenutne situacije, potencijalnih raketnih pretnji, potražite odmah sklonište u najbližoj bezbednoj zgradi i držite se podalje od prozora, vrata i otvorenih prostora - navodi se u upozorenju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata savetovalo je ljudima i da "sačekaju dalja uputstva".
Takođe, kako se navodi, osoblje aerodroma u Abu Dabiju prati ljude unutra do skloništa.
Podsetimo, Dubai i Abu Dabi su poslednjih dana česta meta iranskih dronova i raketa.
Preporučujemo
OVAKO CIA HOĆE DA SRUŠI IRANSKI REŽIM: Isplivao plan koji je uveliko u toku
06. 03. 2026. u 11:45
"NISMO NAPALI NAŠE SUSEDE" Arakči: Napali smo američke mete
06. 03. 2026. u 11:05
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)