IDENTIFIKOVANI PILOTI KOJI SU POBILI DECU U IRANU: Sledi najkrvavija osveta do sada, crno im se piše (FOTO)

Iranski list „Fars“ objavio je da su vlasti u Teheranu identifikovale dvojicu pilota koji su izvršili napad na osnovnu školu za devojčice u Minabu.

Foto: x printskrin/Seyed Abbas Araghchi

Kako se navodi, identifikovana je i zemlja porekla pilota, kao i vazduhoplovna baza sa koje su poleteli.

Podsetimo, Veliki broj ljudi prisustvovao je sahrani 165 dece poginule u udaru Izraela i SAD.

Žrtve su poginule u napadu na školu Šadžare Tajebeh, osnovnu školu koja se nalazila u dvospratnoj građevini, koja je bila pogođena tokom napada. Na pogrebnoj ceremoniji prisutni su nosili male kovčege i fotografije poginulih učenika.

Poginulo je 165 dece, dok je skoro 100 povređeno. Među žrtvama su i prosvetni radnici i roditelji. Napad, koji je opisan kao teroristički, uništio je školu, a gust dim se dizao iz ruševina zgrade.

Tužilac Minaba osudio je napad kao "zločinački" i "divljački".

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izrazio je saučešće, nazvavši napad "izdajničkim i nehumanim", ističući da je to još jedan u nizu zločina koje "agresor čini protiv Irana, zločin koji neće biti zaboravljen".

Do sada je više od 550 ljudi poginulo tokom napada koji su počeli u subotu, podaci su Iranskog Crvenog polumeseca.

(Sputnjik)