Svet

IRAN OPLAKUJE SVOJU DECU, KRENULA NAJTUŽNIJA POVORKA: Reke ljudi ispraćaju na večni počinak ubijene u udaru Amerike i Izraela (VIDEO)

В.Н.

03. 03. 2026. u 10:52

Pogrebna povorka za 165 dece ubijene u američko-izraelskom napadu na školu u iranskoj provinciji Hormozgan počela je kada su porodice i građani Minaba izašli na ulice da odaju poslednju počast poginuloj deci, objavio je portal Pres TV.

ИРАН ОПЛАКУЈЕ СВОЈУ ДЕЦУ, КРЕНУЛА НАЈТУЖНИЈА ПОВОРКА: Реке људи испраћају на вечни починак убијене у удару Америке и Израела (ВИДЕО)

Foto: X printskrin/wion

Žrtve su poginule u napadu na školu Šadžare Tajebeh, osnovnu školu koja se nalazila u dvospratnoj građevini, koja je bila pogođena tokom napada. Na pogrebnoj ceremoniji prisutni su nosili male kovčege i fotografije poginulih učenika.

NAJTUŽNIJA SLIKA SVETA: 165 grobova za 165 devojčica - evo gde će biti sahranjene ubijene Iranke u napadu SAD i Izraela (FOTO/VIDEO)

Poginulo je 165 dece, dok je skoro 100 povređeno. Među žrtvama su i prosvetni radnici i roditelji. Napad, koji je opisan kao teroristički, uništio je školu, a gust dim se dizao iz ruševina zgrade.

Tužilac Minaba osudio je napad kao "zločinački" i "divljački".

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izrazio je saučešće, nazvavši napad "izdajničkim i nehumanim", ističući da je to još jedan u nizu zločina koje "agresor čini protiv Irana, zločin koji neće biti zaboravljen".

Do sada je više od 550 ljudi poginulo tokom napada koji su počeli u subotu, podaci su Iranskog Crvenog polumeseca.

Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Lažljivac Tramp!
Svet

0 0

"Lažljivac Tramp!"

"NE MOŽE biti sumnje u naše protivljenje ratu koji je sam izabrao Donald Tramp, a Kongres mora da koristi sve raspoložive mehanizme da ga spreči da nas dublje uvuče u ovaj sukob."

02. 03. 2026. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE IVAN BOSILJČIĆ: Otkrio u kakvom je stanju Jelena Tomašević nakon što je hitno prebačena u bolnicu

OGLASIO SE IVAN BOSILjČIĆ: Otkrio u kakvom je stanju Jelena Tomašević nakon što je hitno prebačena u bolnicu