IRAN OPLAKUJE SVOJU DECU, KRENULA NAJTUŽNIJA POVORKA: Reke ljudi ispraćaju na večni počinak ubijene u udaru Amerike i Izraela (VIDEO)

Pogrebna povorka za 165 dece ubijene u američko-izraelskom napadu na školu u iranskoj provinciji Hormozgan počela je kada su porodice i građani Minaba izašli na ulice da odaju poslednju počast poginuloj deci, objavio je portal Pres TV.

Foto: X printskrin/wion

Žrtve su poginule u napadu na školu Šadžare Tajebeh, osnovnu školu koja se nalazila u dvospratnoj građevini, koja je bila pogođena tokom napada. Na pogrebnoj ceremoniji prisutni su nosili male kovčege i fotografije poginulih učenika.

Poginulo je 165 dece, dok je skoro 100 povređeno. Među žrtvama su i prosvetni radnici i roditelji. Napad, koji je opisan kao teroristički, uništio je školu, a gust dim se dizao iz ruševina zgrade.

A funeral is being prepared for over 160 girls and staff of an Iranian primary school, which was hit by the United States and Israel at the very beginning of the aggression against Iran. pic.twitter.com/vnYyLnRjwh — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Tužilac Minaba osudio je napad kao "zločinački" i "divljački".

The funeral prayers have been offered for the 160 innocent, flower-like children who were martyred in the Iran school attack. 😭😭😭😭 pic.twitter.com/jZQtcuwTU4 — Irfan Gondal (@IrfanGondal_9) March 3, 2026

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izrazio je saučešće, nazvavši napad "izdajničkim i nehumanim", ističući da je to još jedan u nizu zločina koje "agresor čini protiv Irana, zločin koji neće biti zaboravljen".

Do sada je više od 550 ljudi poginulo tokom napada koji su počeli u subotu, podaci su Iranskog Crvenog polumeseca.

