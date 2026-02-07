RUSKI LIDER SATERAN U ĆOŠAK? Zelenski: Putin pred izborom da zaustavi rat ili da proglasi mobilizaciju

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da se ruski predsednik Vladimir Putin, zbog teške ekonomske situacije suočava sa izborom da pauzira rat protiv Ukrajine ili da preduzme nepopularan korak i proglasi opštu mobilizaciju.

Kako navodi ukrajinska novinska agencija UNIAN Zelenski se pozvao na podatke ukrajinskih obaveštajnih službi o raspoloženju u krugovima ruske političke i ekonomske elite u vezi sa okončanjem rata.

"Rusi imaju manje novca. Vidimo izveštaj njihove Centralne banke. Imaju deficit od preko 80 milijardi dolara na kraju 2025. godine. To piše u zvaničnim izveštajima, ali u stvarnosti reč je o deficitu od preko 100 milijardi dolara. Mislim da im je potrebna pauza. Mislim da Putin razmatra pauzu. Verujemo da će njihov deficit biti još veći ove godine", rekao je Zelenski.

Dodao je da se ruska vojska popunjava sa 40.000 vojnika mesečno, ali nisu svi mobilisani raspoređeni na prve linije fronta u Ukrajini gde Rusija svakog meseca gubi 30.000-35.000 vojnika.

"Ovaj broj ruskih gubitaka će rasti jer se njihova vojska ne popunjava dovoljno, a njihove trupe na frontu se iscrpljuju. Ako se ovo nastavi, izgubiće 100.000-120.000 ljudi na frontu za nekoliko meseci i neće moći lako da nadoknade taj manjak, posebno imajući u vidu finansijske poteškoće", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima Putin će zbog toga morati da donese teške odluke.

"Koja su moguća rešenja ? Ako je to mobilizacija, onda je to nepovratan proces. Ako Putin proglasi veliku mobilizaciju, jasno je kakav će to uticaj imati na njihovo društvo i na njega lično. Ne verujem da će se rat uskoro zaustaviti", ocenio je Zelenski.



